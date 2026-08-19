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Santiago Zurbriggen, en el sorteo del Torneo Diego Barisone: "Me llena de orgullo estar en Unión"

Santiago Zurbriggen destacó el crecimiento del club, habló de su nuevo rol y analizó el mercado de pases, las lesiones y el presente de los juveniles.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 20:08hs
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Santiago Zurbriggen, en el sorteo del Torneo Diego Barisone: Me llena de orgullo estar en Unión

Santiago Zurbriggen participó del sorteo del Torneo Diego Barisone y valoró especialmente poder vivir desde adentro una competencia que representa mucho para Unión. El director deportivo, que durante años defendió la camiseta tatengue como futbolista, destacó el crecimiento institucional y aseguró sentirse orgulloso de formar parte del club desde otro lugar. Además, habló sobre su nuevo rol, el mercado y los juveniles.

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Un nuevo rol dentro de Unión

Santiago Zurbriggen estuvo presente en el sorteo del Torneo Diego Barisone y hablo con Sol Play: “Es la primera vez que me toca estar adentro del club. Me tocó estar en la presentación hace unos años siendo jugador y hoy me toca estar desde otro lado”, contó Zubrigen durante el evento.

El director deportivo destacó el trabajo que se realiza para organizar un torneo de estas características y remarcó el valor que tiene para los chicos que participan. “Está saliendo todo bien. No es fácil, yo lo viví muchos años en el torneo de San Jerónimo Norte y para el chico es una vivencia hermosa. Entonces, que el club haga un torneo de esta magnitud me llena de orgullo”, señaló.

En ese sentido, también valoró el crecimiento que experimentó Unión en los últimos años. “Hay un progreso, van cambiando las estructuras. Te encontrás con gente y es lindo vivirlo de adentro. Hoy, estando adentro, te rodeás de gente del palo del fútbol y esto es día a día, se aprende día a día”, explicó.

Zurbriggen reconoció que se encuentra atravesando una nueva etapa dentro de la institución: “Estoy feliz y lo sigo sosteniendo. Es una función nueva, un rol nuevo. Yo ya sabía lo que implicaba el rol y es aprender día a día”.

Lesiones, mercado de pases y los juveniles

El director deportivo también se refirió a uno de los temas que forman parte de la rutina de cualquier plantel profesional: las lesiones. “Es cotidiano en el fútbol el tema lesiones, es mental, hay momentos que se complica y hay mucha gente capacitada que trata de escuchar y dar una mano. Es importante la contención al jugador porque es muy difícil”, sostuvo.

En cuanto al mercado de pases, Zurbriggen reconoció que Unión atravesó un período con mucho movimiento, debido a las salidas, préstamos y ventas. “Tuvimos que estar muy activos con los ingresos y con los chicos de Reserva que estuvieron a la altura. Hicieron una gran pretemporada y tienen que estar preparados para competir con profesionales”, explicó.

Además, destacó el proceso de adaptación que atraviesan los futbolistas que llegaron como refuerzos. “Los nuevos se tienen que adaptar a un club grande como Unión”, afirmó.

Por último, Zurbriggen dejó abierta la posibilidad de que el Tatengue pueda realizar alguna incorporación más, aunque todo dependerá de las condiciones del plantel y del mercado: “Tenemos que ver si tenemos un cupo para incorporar”.

De esta manera, el dirigente continúa transitando su nueva función dentro de Unión, con la satisfacción de representar desde otro lugar al club del que es hincha y rodeado de personas vinculadas al fútbol.

Santiago Zurbriggen Unión Diego Barisone
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