Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

El gobernador resaltó en su discurso al deterioro del poder adquisitivo y al aumento de las necesidades básicas insatisfechas

En uno de los tramos más políticos de su mensaje, el gobernador Maximiliano Pullaro reconoció con crudeza las dificultades estructurales que atraviesa el país y el impacto social de la crisis.

“ Nos toca atravesar años muy duros. Una sociedad frustrada y una economía que no levanta ”, expresó, al describir el escenario económico actual.

Luego profundizó ese diagnóstico al señalar que “a muchos argentinos no les alcanza el sacrificio cotidiano para llevar un plato de comida o atender la salud de sus hijos”, en referencia al deterioro del poder adquisitivo y al aumento de las necesidades básicas insatisfechas.

Frente a ese contexto, Pullaro puso en valor la red de contención social que sostiene la provincia como respuesta al deterioro económico. Destacó una inversión de 181.600 millones de pesos en seguridad alimentaria, el alcance del programa Santa Fe Nutre, que llega a más de 246.000 personas, y el funcionamiento permanente de comedores escolares en todo el territorio.

Según remarcó, estas políticas buscan amortiguar el impacto de la crisis, garantizar el acceso a la alimentación y sostener la asistencia sanitaria y educativa en los sectores más vulnerables, en un escenario marcado por el estancamiento económico y la creciente demanda social.

Inversión y financiamiento propio en un contexto restrictivo

En paralelo, el gobernador subrayó que, pese a las dificultades del contexto nacional, Santa Fe logró sostener su nivel de inversión gracias al ordenamiento de las cuentas públicas y a una política de administración responsable.

En ese sentido, anunció que la provincia pondrá en marcha nuevas obras mediante financiamiento internacional, obtenido —según afirmó— por la solidez de sus finanzas. Entre los proyectos previstos, mencionó especialmente los 65 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo destinados a intervenciones ambientales en los 19 departamentos.

El mensaje apuntó a mostrar que Santa Fe accede al crédito externo por mérito propio, en un escenario en el que el financiamiento internacional se volvió una variable sensible para la economía nacional.

Gestión sin confrontación y con énfasis en la autonomía

A lo largo de este tramo del discurso, Pullaro evitó cuestionamientos directos a la Casa Rosada o a la política económica nacional. Tampoco reclamó públicamente mayores transferencias ni fondos extraordinarios.

Sin embargo, construyó un mensaje basado en los contrastes entre la retracción del Estado central y la decisión provincial de sostener políticas públicas en áreas clave como la alimentación, la salud, la vivienda y la obra pública.

El tono fue el de una gestión enfocada en la autonomía financiera, la inversión propia y la presencia del Estado provincial como herramienta para contener los efectos de la crisis, en un contexto de incertidumbre económica y social a nivel nacional.

