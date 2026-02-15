Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

El gobernador resaltó en su discurso al deterioro del poder adquisitivo y al aumento de las necesidades básicas insatisfechas

15 de febrero 2026 · 12:53hs
Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

En uno de los tramos más políticos de su mensaje, el gobernador Maximiliano Pullaro reconoció con crudeza las dificultades estructurales que atraviesa el país y el impacto social de la crisis.

Nos toca atravesar años muy duros. Una sociedad frustrada y una economía que no levanta”, expresó, al describir el escenario económico actual.

Luego profundizó ese diagnóstico al señalar que “a muchos argentinos no les alcanza el sacrificio cotidiano para llevar un plato de comida o atender la salud de sus hijos”, en referencia al deterioro del poder adquisitivo y al aumento de las necesidades básicas insatisfechas.

Frente a ese contexto, Pullaro puso en valor la red de contención social que sostiene la provincia como respuesta al deterioro económico. Destacó una inversión de 181.600 millones de pesos en seguridad alimentaria, el alcance del programa Santa Fe Nutre, que llega a más de 246.000 personas, y el funcionamiento permanente de comedores escolares en todo el territorio.

Según remarcó, estas políticas buscan amortiguar el impacto de la crisis, garantizar el acceso a la alimentación y sostener la asistencia sanitaria y educativa en los sectores más vulnerables, en un escenario marcado por el estancamiento económico y la creciente demanda social.

pullaro 2

Inversión y financiamiento propio en un contexto restrictivo

En paralelo, el gobernador subrayó que, pese a las dificultades del contexto nacional, Santa Fe logró sostener su nivel de inversión gracias al ordenamiento de las cuentas públicas y a una política de administración responsable.

En ese sentido, anunció que la provincia pondrá en marcha nuevas obras mediante financiamiento internacional, obtenido —según afirmó— por la solidez de sus finanzas. Entre los proyectos previstos, mencionó especialmente los 65 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo destinados a intervenciones ambientales en los 19 departamentos.

El mensaje apuntó a mostrar que Santa Fe accede al crédito externo por mérito propio, en un escenario en el que el financiamiento internacional se volvió una variable sensible para la economía nacional.

Gestión sin confrontación y con énfasis en la autonomía

A lo largo de este tramo del discurso, Pullaro evitó cuestionamientos directos a la Casa Rosada o a la política económica nacional. Tampoco reclamó públicamente mayores transferencias ni fondos extraordinarios.

Sin embargo, construyó un mensaje basado en los contrastes entre la retracción del Estado central y la decisión provincial de sostener políticas públicas en áreas clave como la alimentación, la salud, la vivienda y la obra pública.

El tono fue el de una gestión enfocada en la autonomía financiera, la inversión propia y la presencia del Estado provincial como herramienta para contener los efectos de la crisis, en un contexto de incertidumbre económica y social a nivel nacional.

LEER MÁS: Las claves del discurso del gobernador Pullaro en la apertura de sesiones de la Legislatura

Pullaro economía gobernador
Noticias relacionadas
pullaro abre el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura: la seguridad en el centro del mensaje

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias de la Legislatura: la seguridad en el centro del mensaje

maximiliano pullaro avalo la media sancion para bajar la edad de punibilidad: lo dijimos siempre

Maximiliano Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

educacion: nueva curricula, regulacion de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

[en vivo] el gobernador maximiliano pullaro abre el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura

[EN VIVO] El gobernador Maximiliano Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

Lo último

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Último Momento
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus