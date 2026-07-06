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Molina pidió calma antes del duelo con Egipto: "Hay que estar frescos para responder"

n la previa del cruce frente a Egipto por los octavos de final del Mundial, el lateral de la Selección Argentina, Nahuel Molina, dejó un mensaje de confianza

6 de julio 2026 · 15:17hs
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Molina pidió calma antes del duelo con Egipto: Hay que estar frescos para responder

@Argentina

La Selección Argentina ultima detalles para afrontar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. En la previa del cruce frente a Egipto por los octavos de final, Nahuel Molina dejó este lunes un mensaje de tranquilidad y confianza en el trabajo.

• LEER MÁS: Las dudas y certezas de Scaloni en la Selección Argentina

El lateral habló este lunes antes del entrenamiento en Atlanta y se refirió a las expectativas que genera la Albiceleste en cada presentación. “Dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente. La gente siempre va a querer más y alentarnos a que juguemos como lo veníamos haciendo”, expresó Molina, en referencia a la presión que rodea al seleccionado campeón del mundo.

El futbolista remarcó que la prioridad del plantel es mantener la serenidad para llegar en plenitud a los momentos decisivos del encuentro. “Desde nuestro punto de vista hay que estar lo más tranquilo y fresco posible para que cuando lleguen los momentos clave el equipo responda de la mejor manera”, manifestó.

Molina Selección Argentina Egipto
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