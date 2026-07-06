Molina pidió calma antes del duelo con Egipto: "Hay que estar frescos para responder"

n la previa del cruce frente a Egipto por los octavos de final del Mundial, el lateral de la Selección Argentina, Nahuel Molina, dejó un mensaje de confianza

La Selección Argentina ultima detalles para afrontar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. En la previa del cruce frente a Egipto por los octavos de final, Nahuel Molina dejó este lunes un mensaje de tranquilidad y confianza en el trabajo.

El lateral habló este lunes antes del entrenamiento en Atlanta y se refirió a las expectativas que genera la Albiceleste en cada presentación. “Dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente. La gente siempre va a querer más y alentarnos a que juguemos como lo veníamos haciendo”, expresó Molina, en referencia a la presión que rodea al seleccionado campeón del mundo.

El futbolista remarcó que la prioridad del plantel es mantener la serenidad para llegar en plenitud a los momentos decisivos del encuentro. “Desde nuestro punto de vista hay que estar lo más tranquilo y fresco posible para que cuando lleguen los momentos clave el equipo responda de la mejor manera”, manifestó.