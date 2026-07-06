El mediocampista de la Selección Argentina, Leandro Paredes, aseguró que "hace ruido" ver afuera del Mundial 2026 a Brasil, a la vez que dijo que "todas las selecciones son muy competitivas" y señaló que "cualquiera le puede ganar a cualquiera".
Leandro Paredes palpitó el cruce ante Egipto: "Intentaremos dar la versión que queremos"
El mediocampista de la Selección Argentina, Leandro Paredes, dijo que "hace ruido" ver afuera del Mundial a Brasil y piensa en Egipto
"Somos conscientes que todas las selecciones son muy competitivas y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partidos fáciles", aseveró.
Paredes palpitó el cruce Argentina-Egipto
En declaraciones que brindó antes de la práctica de la Selección argentina en Atlanta, Paredes añadió: "Mañana (por este martes) intentaremos dar la versión que queremos. Cabo Verde ya quedó atrás, pensamos en el partido que sabemos que no va a ser cómodo".
"Uno siempre trabaja y entrena para ser titular. Estoy a disposición del entrenador", indicó al ser consultado acerca de si ante Egipto regresará a la titularidad.
Luego, dijo: "Nosotros siempre queremos dar nuestra mejor versión, pero hay partidos en los que no siempre se puede jugar bien, a veces toca sufrir. El otro día sufrimos, pero ganar así también es importante".
“Que sigamos haciendo nuestro juego y que hasta el final dejemos la imagen de que queremos siempre lo mismo”, aseveró el futbolista de Boca.