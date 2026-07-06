Uno Santa Fe | Ovación | México

México se quedó sin técnico luego de la eliminación en el Mundial

Javier Aguirre renunció como técnico de la Selección de México luego de la derrota ante Inglaterra en el estadio Azteca en los octavos de final del Mundial

6 de julio 2026 · 15:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
México se quedó sin técnico luego de la eliminación en el Mundial

Javier Aguirre renunció a su cargo como director técnico de la selección de México luego de la derrota por 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca en los octavos de final del Mundial 2026.

El Vasco dimitió en la conferencia de prensa habitual que se brinda una vez terminado los partidos, donde "Me despido de la selección, del estadio Azteca, fue mi último partido acá" y agregó que se va "con mucho orgullo y sentimiento" debido a que vivió gran parte de su "vida futbolística" en el combinado nacional.

México se quedó sin técnico

Previamente mencionó el gesto que tuvo con el integrante de su cuerpo técnico, a quien además ratifico como su sucesor luego de su partida "Le di un abrazo a Rafa Márquez, quién continua con esto, que le vienen cuatro años muy buenos, con una base solida".

Por otra parte, Aguirre expreso la sensaciones que dejo la eliminación ante Inglaterra "es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho, hoy no pudo ser y no pudimos darle una nuche más de alegría a la gente".

A su vez destacó el carácter mostrado por los jugadores en el Mundial y haciéndose cargo de la derrota "Los 26 jugadores me hicieron muy feliz, deben de irse con la cabeza en alto, porque dejaron la piel en el campo y si hay alguna critica o reproche tiene que ser al entrenador ya que es el que decide quién y como".

También en sus últimas palabras como entrenador del conjunto "tricolor" señalo el cariño de la gente con gratitud y recalco su paso por el Mundial 2026 "le agradezco al pueblo mexicano, los que vinieron, los que no, los que estuvieron desde el Fan Fets, en todo el país, estos 5 partidos fueron inolvidables".

Javier "Vasco" Aguirre culmino su tercera etapa al mando de la selección de México (2001-2002; 2009-2010 y 2024-2026), en su último pasó no disputo partidos de eliminatorias mundialistas debido a su condición como anfitrión, pero obtuvo 18 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 27 partidos.

Además de tener una actuación histórica en la Copa del Mundo 2026 con una fase de grupos donde consiguió 9 puntos, 6 goles a favor y 0 en contra en tres partidos, sumando la victoria 2-0 ante Ecuador en 16avos, y tan solo una derrota ante Inglaterra donde recibió sus únicos 3 goles en la competencia.

México Javier Aguirre Mundial
Noticias relacionadas
el gp de belgica, el nuevo desafio para franco colapinto en la formula 1

El GP de Bélgica, el nuevo desafío para Franco Colapinto en la Fórmula 1

Bélgica jugará bajo protesta ante Estados Unidos.

Bélgica denunció irregularidades de FIFA y anunció que impugnará la presencia de Balogun

el entrenador de inglaterra evito hablar de un posible cruce con argentina

El entrenador de Inglaterra evitó hablar de un posible cruce con Argentina

comenzo la era nestor gorosito en san lorenzo

Comenzó la era Néstor Gorosito en San Lorenzo

Lo último

Pasan los días en Unión y Leonardo Madelón sigue sin renovar su contrato

Pasan los días en Unión y Leonardo Madelón sigue sin renovar su contrato

Apartaron de sus funciones a los dos policías detenidos por robar 1.500 dólares durante un control: serán imputados esta semana

Apartaron de sus funciones a los dos policías detenidos por robar 1.500 dólares durante un control: serán imputados esta semana

México se quedó sin técnico luego de la eliminación en el Mundial

México se quedó sin técnico luego de la eliminación en el Mundial

Último Momento
Pasan los días en Unión y Leonardo Madelón sigue sin renovar su contrato

Pasan los días en Unión y Leonardo Madelón sigue sin renovar su contrato

Apartaron de sus funciones a los dos policías detenidos por robar 1.500 dólares durante un control: serán imputados esta semana

Apartaron de sus funciones a los dos policías detenidos por robar 1.500 dólares durante un control: serán imputados esta semana

México se quedó sin técnico luego de la eliminación en el Mundial

México se quedó sin técnico luego de la eliminación en el Mundial

Inseguridad en Rincón: rompieron puertas, revolvieron las instalaciones y robaron herramientas de la capilla de Villa California

Inseguridad en Rincón: rompieron puertas, revolvieron las instalaciones y robaron herramientas de la capilla de Villa California

Cementerio Municipal: se normalizó el servicio de cremaciones y marchan los trabajos para habilitar el resto de los hornos

Cementerio Municipal: se normalizó el servicio de cremaciones y marchan los trabajos para habilitar el resto de los hornos

Ovación
Números que explican el triunfo de Colón en Madryn: más remates y una reacción oportuna

Números que explican el triunfo de Colón en Madryn: más remates y una reacción oportuna

Los millones que espera Unión: cómo impactará la venta de Del Blanco

Los millones que espera Unión: cómo impactará la venta de Del Blanco

Rompió la racha: Bonansea volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba

Rompió la racha: Bonansea volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba

Colón revirtió la tendencia negativa como visitante y se volvió más confiable

Colón revirtió la tendencia negativa como visitante y se volvió más confiable

Colón, con una reacción que tardó más de dos años en llegar

Colón, con una reacción que tardó más de dos años en llegar

Policiales
Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Escenario
Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber