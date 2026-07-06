México se quedó sin técnico luego de la eliminación en el Mundial

Javier Aguirre renunció como técnico de la Selección de México luego de la derrota ante Inglaterra en el estadio Azteca en los octavos de final del Mundial

Javier Aguirre renunció a su cargo como director técnico de la selección de México luego de la derrota por 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca en los octavos de final del Mundial 2026.

El Vasco dimitió en la conferencia de prensa habitual que se brinda una vez terminado los partidos, donde "Me despido de la selección, del estadio Azteca, fue mi último partido acá" y agregó que se va "con mucho orgullo y sentimiento" debido a que vivió gran parte de su "vida futbolística" en el combinado nacional.

México se quedó sin técnico

Previamente mencionó el gesto que tuvo con el integrante de su cuerpo técnico, a quien además ratifico como su sucesor luego de su partida "Le di un abrazo a Rafa Márquez, quién continua con esto, que le vienen cuatro años muy buenos, con una base solida".

Por otra parte, Aguirre expreso la sensaciones que dejo la eliminación ante Inglaterra "es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho, hoy no pudo ser y no pudimos darle una nuche más de alegría a la gente".

A su vez destacó el carácter mostrado por los jugadores en el Mundial y haciéndose cargo de la derrota "Los 26 jugadores me hicieron muy feliz, deben de irse con la cabeza en alto, porque dejaron la piel en el campo y si hay alguna critica o reproche tiene que ser al entrenador ya que es el que decide quién y como".

También en sus últimas palabras como entrenador del conjunto "tricolor" señalo el cariño de la gente con gratitud y recalco su paso por el Mundial 2026 "le agradezco al pueblo mexicano, los que vinieron, los que no, los que estuvieron desde el Fan Fets, en todo el país, estos 5 partidos fueron inolvidables".

Javier "Vasco" Aguirre culmino su tercera etapa al mando de la selección de México (2001-2002; 2009-2010 y 2024-2026), en su último pasó no disputo partidos de eliminatorias mundialistas debido a su condición como anfitrión, pero obtuvo 18 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 27 partidos.

Además de tener una actuación histórica en la Copa del Mundo 2026 con una fase de grupos donde consiguió 9 puntos, 6 goles a favor y 0 en contra en tres partidos, sumando la victoria 2-0 ante Ecuador en 16avos, y tan solo una derrota ante Inglaterra donde recibió sus únicos 3 goles en la competencia.