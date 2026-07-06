Infantino respondió a las críticas por la roja de Balogun y confirmó el llamado de Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio un escrito para responder a las críticas recibidas por la nulidad de la roja al estadounidense Folarin Balogun

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino , emitió un comunicado para responder a las criticas recibidas con respecto a la nulidad de la sanción del jugador norteamericano, Folarin Balogun , en el partido ante Bosnia Herzegovina.

El delantero del Mónaco había visto la tarjeta roja directa por un planchazo sobre Tarik Muharemovi en los 16avos de final, sin embargo, la FIFA aclaró que la ejecución del castigo quedará suspendida durante un período de prueba de un año.

Infantino salió al cruce por las críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que intervino en la polémica por la sanción “Solo pedí una revisión a FIFA porque no pensé que fuera una falta. Y, ya sabes, de nuevo, soy bueno en estas cosas".

A raíz de la polémica y las criticas con respecto a fallo, Infantino pronuncio en un mensaje que ha "Visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA" relacionada con la suspensión de Folarin Balogun.

A los que el titular de la entidad reitero las reglas fundamentales sobre la gobernanza de la misma "Los órganos judiciales de la FIFA operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario del organismo y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos" y agregó que su "independencia" es fundamental para la "credibilidad e integridad del fútbol".

Por otra parte, ratificó las charlas telefónicas con el gobernante de uno de los anfitriones "Recibí una llamada de Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales".

Además, brindó detalles de la llamad telefónica que tuvo con el presidente de los estados unidos "Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes".

En este sentido, el dirigente expreso su rechazo en ocasiones a las decisiones comité "A veces me sorprenden, a veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no".

“Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante", recalco el mandatario del ente regulador del futbol para finalizar el comunicado.