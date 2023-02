Está el formato de disputa del próximo Torneo Dos Orillas

Se armarán dos zonas de 6 elencos y dos de 5 ocupantes. Los primeros 4 del Oficial 2022 (Almagro, Rivadavia, Gimnasia y Banco) serán cabezas de zona. Los ubicados del 5º al 8º lugar (Unión A, Regatas SF, Colón SF y Colón SJ) irán uno a cada zona y el resto se sorteará.

Jugarán todos contra todos a dos ruedas en cada zonas y una vez finalizada la fase regular se formarán tres definiciones:

1-Zona Campeonato: integrada por los dos primeros de cada zona (8 elencos).

2-Zona B: integrada por tercero y cuarto de cada zona.

3-Zona C: integrada por los equipos ubicados entre el 5º y 6º lugar de sus zonas.

La definición en todos los casos será, en playoffs, al mejor de tres, con los siguientes emparejamientos: 1º vs 8º; 2º vs 7º; 3º vs 6º y 4º vs 5º.

El campeón y subcampeón jugarán en Final Four la “Recopa Dos Orillas” con el campeón y subcampeón de la APB. Los cruces serán: 1º ASB vs 2º APB y 2º ASB vs 1º APB.

Tanto la zona B como C tendrán la misma modalidad de definición, buscando solo dos clasificados para definir el campeón con las Divisiones B y C de la APB, respectivamente.