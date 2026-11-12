Estigarribia analizó la campaña de Unión y explicó por qué el equipo quedó afuera de los playoffs

El delantero tatengue reconoció que los errores propios y la falta de regularidad fueron determinantes para no conseguir la clasificación en el Clausura 2026.

Marcelo Estigarribia hizo un balance de la campaña de Unión en el Clausura 2026 y señaló los aspectos que, a su entender, le impidieron al equipo meterse entre los clasificados. El atacante reconoció que hubo fallas que terminaron costando puntos importantes y apuntó a la irregularidad como uno de los principales factores de la eliminación.

Los errores que le costaron caro a Unión durante el torneo

Al momento de explicar las razones por las que el Tatengue no consiguió el objetivo, Estigarribia hizo hincapié en los partidos en los que el equipo dejó escapar puntos por equivocaciones propias.

"Creo que en este torneo hubo partidos en los cuales cometimos errores que pagamos muy caro, que no nos permitieron terminar de meternos entre los clasificados", expresó el delantero.

Además, contó que puertas adentro hubo conversaciones y análisis para intentar encontrar respuestas a una campaña que terminó con Unión fuera de los playoffs. "Analizamos, charlamos. Obviamente vivimos de esto y siempre tratamos de buscar explicaciones, buscar los errores, buscar dónde nos equivocamos", explicó.

En ese sentido, también reconoció que no todas las situaciones dependieron exclusivamente del rendimiento del equipo: "Hay errores nuestros, hay diferentes cosas que por ahí fallan. A veces el rival tiene un buen partido, te golpean y no te podés levantar, y cuando salís a buscarlo quizás no estás en una buena noche y no podés concretar".

La irregularidad, una de las claves de la eliminación

En otro tramo de su análisis, Estigarribia diferenció los momentos positivos que tuvo Unión durante el campeonato de las dificultades que aparecieron en el cierre. Para el atacante, el equipo había conseguido encadenar resultados y actuaciones interesantes, pero no logró sostener ese nivel hasta el final.

"Yo creo que, salvo los últimos cuatro partidos, por ahí hilvanamos buenos puntos y creo que hasta por momentos buenos juegos", sostuvo.

Finalmente, puso el foco en la falta de continuidad futbolística como una de las explicaciones centrales para entender por qué el conjunto rojiblanco no alcanzó la clasificación. "Yo creo que nos costó esa continuidad de buen juego y por eso, para mí, la irregularidad terminó dejándonos afuera", concluyó.

De esta manera, el delantero dejó una mirada autocrítica sobre el recorrido de Unión en el Clausura, con los errores puntuales y la imposibilidad de mantener una línea de rendimiento como factores que terminaron condicionando el desenlace del campeonato.