Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes ajusta piezas y apunta todo a Unión en UNO

Estudiantes vuelve del desgaste copero, prepara cambios y busca encaminar su clasificación a los playoffs del Apertura de cara al duelo ante Unión.

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 10:56hs
Estudiantes ajusta piezas y apunta todo a Unión en UNO

Diario Hoy

Después del empate en Colombia frente a Independiente Medellín, Estudiantes de La Plata dejó atrás el capítulo internacional y se centra en el torneo local. El compromiso de este sábado a las 17.15 ante Unión, en el estadio Jorge Luis Hirschi, aparece como determinante en la pelea por un lugar en la fase final.

El plantel regresó al país el jueves y este viernes cumplirá con una práctica por la tarde antes de quedar concentrado. La seguidilla de partidos obliga a reacomodar cargas y pensar en variantes.

Rotación y nombres nuevos en Estudiantes

El entrenador Eduardo Domínguez analiza una formación con modificaciones importantes respecto al último encuentro. En el arco seguiría Fernando Muslera, mientras que la defensa tendría a Eros Mancuso, Santiago Núñez y Ramiro Funes Mori.

La principal novedad pasaría por el debut desde el inicio de Joaquín Pereyra en el lateral izquierdo, una apuesta del cuerpo técnico en medio de la rotación.

En la mitad de la cancha, Gabriel Neves junto a José Sosa manejarían los tiempos, con un frente ofensivo que tendría a Joaquín Tobio Burgos, Brian Aguirre y Fabricio Pérez. Alexis Castro también se perfila como alternativa concreta.

La duda en el ataque

Uno de los interrogantes pasa por el centrodelantero. El cuerpo técnico aún no definió si el titular será Adolfo Gaich o Lucas Alario, en una pulseada que se resolverá en las horas previas.

Entre el desgaste y la necesidad

Si bien varios titulares habituales irían al banco y podrían sumar minutos en el complemento, hay preocupación por el estado físico de algunos jugadores tras el exigente partido en Colombia.

Con este panorama, Estudiantes afronta un cruce exigente: necesita ganar para acercarse a la clasificación, pero también administrar energías en un calendario que no da respiro.

Estudiantes Unión Independiente Medellín
Noticias relacionadas
san lorenzo, ante una noche decisiva frente a estudiantes

San Lorenzo, ante una noche decisiva frente a Estudiantes

alcaraz aplasto a bublik y se metio en las semifinales del masters 1000 de montecarlo

Alcaraz aplastó a Bublik y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

lautaro martinez se resintio de su lesion en el soleo y se perdera los proximos partidos

Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo y se perderá los próximos partidos

un impacto que se siente en union: zenon, otra vez relegado en boca

Un impacto que se siente en Unión: Zenón, otra vez relegado en Boca

Lo último

Medrán probó con Beltrán de 3 en Colón para jugar contra Racing de Córdoba

Medrán probó con Beltrán de 3 en Colón para jugar contra Racing de Córdoba

Alcaraz aplastó a Bublik y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

Alcaraz aplastó a Bublik y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

El presidente de Unión cargó contra Racing: Se hacen los ofendidos con tal de no pagar

El presidente de Unión cargó contra Racing: "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar"

Último Momento
Medrán probó con Beltrán de 3 en Colón para jugar contra Racing de Córdoba

Medrán probó con Beltrán de 3 en Colón para jugar contra Racing de Córdoba

Alcaraz aplastó a Bublik y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

Alcaraz aplastó a Bublik y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

El presidente de Unión cargó contra Racing: Se hacen los ofendidos con tal de no pagar

El presidente de Unión cargó contra Racing: "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar"

Con un Choricet, los científicos del Conicet Santa Fe salieron a denunciar el desfinanciamiento de la ciencia

Con un "Choricet", los científicos del Conicet Santa Fe salieron a denunciar el desfinanciamiento de la ciencia

Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo y se perderá los próximos partidos

Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo y se perderá los próximos partidos

Ovación
Medrán, sin rodeos en Colón: Tenemos que aprender a convivir con la exigencia

Medrán, sin rodeos en Colón: "Tenemos que aprender a convivir con la exigencia"

Por qué Mateo Del Blanco jugará un partido especial con Unión en La Plata

Por qué Mateo Del Blanco jugará un partido especial con Unión en La Plata

Ludueña, con la idea clara en Unión: Madelón nos dio ese empujón que necesitábamos

Ludueña, con la idea clara en Unión: "Madelón nos dio ese empujón que necesitábamos"

Colón pierde a Allende por un desgarro y rearma su defensa para recibir a Racing de Córdoba

Colón pierde a Allende por un desgarro y rearma su defensa para recibir a Racing de Córdoba

Un impacto que se siente en Unión: Zenón, otra vez relegado en Boca

Un impacto que se siente en Unión: Zenón, otra vez relegado en Boca

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe