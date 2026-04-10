Estudiantes ajusta piezas y apunta todo a Unión en UNO

Estudiantes vuelve del desgaste copero, prepara cambios y busca encaminar su clasificación a los playoffs del Apertura de cara al duelo ante Unión.

Después del empate en Colombia frente a Independiente Medellín, Estudiantes de La Plata dejó atrás el capítulo internacional y se centra en el torneo local. El compromiso de este sábado a las 17.15 ante Unión, en el estadio Jorge Luis Hirschi, aparece como determinante en la pelea por un lugar en la fase final.

El plantel regresó al país el jueves y este viernes cumplirá con una práctica por la tarde antes de quedar concentrado. La seguidilla de partidos obliga a reacomodar cargas y pensar en variantes.

Rotación y nombres nuevos en Estudiantes

El entrenador Eduardo Domínguez analiza una formación con modificaciones importantes respecto al último encuentro. En el arco seguiría Fernando Muslera, mientras que la defensa tendría a Eros Mancuso, Santiago Núñez y Ramiro Funes Mori.

La principal novedad pasaría por el debut desde el inicio de Joaquín Pereyra en el lateral izquierdo, una apuesta del cuerpo técnico en medio de la rotación.

En la mitad de la cancha, Gabriel Neves junto a José Sosa manejarían los tiempos, con un frente ofensivo que tendría a Joaquín Tobio Burgos, Brian Aguirre y Fabricio Pérez. Alexis Castro también se perfila como alternativa concreta.

La duda en el ataque

Uno de los interrogantes pasa por el centrodelantero. El cuerpo técnico aún no definió si el titular será Adolfo Gaich o Lucas Alario, en una pulseada que se resolverá en las horas previas.

Entre el desgaste y la necesidad

Si bien varios titulares habituales irían al banco y podrían sumar minutos en el complemento, hay preocupación por el estado físico de algunos jugadores tras el exigente partido en Colombia.

Con este panorama, Estudiantes afronta un cruce exigente: necesita ganar para acercarse a la clasificación, pero también administrar energías en un calendario que no da respiro.