Estudiantes confirmó la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

Después de algunos días de negociaciones, el Pincha hizo oficial la renovación contractual de Eduardo Domínguez por dos años más

Este lunes fue una jornada de definiciones en Estudiantes de La Plata porque la continuidad de Eduardo Domínguez como DT del club fue, finalmente, confirmada luego de que el Pincha publique una serie de sugestivos mensajes que terminaron con la noticia más ansiada por los hinchas: "Tenemos un largo camino por seguir recorriendo".

Con un emotivo video, el Pincha oficializó la renovación de Domínguez como entrenador por dos años más. Así, acompañaron la novedad con un especial mensaje: "Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo".

Poco antes, las redes del Pincha ya preparaban el terreno para el mensaje oficial. Así, en una publicación que enumeraba todos los logros del DT en el último año y las competencias que tiene por delante, cerraron con un mensaje especial: "¿Falta anunciar algo?". Ese anuncio, finalmente, llegó por la noche del lunes.

Días atrás, el manager del club, Agustín Alayes, había revelado que la intención es que siga, pero que querían "ser claros con él" y ponerlo al tanto de la "baja del presupuesto". "Está bueno que hablemos acerca de cuáles son las condiciones del año que viene, por suerte hay mucha coincidencia. No creo que ese tema vaya a ser determinante", expresó en declaraciones a DSports Radio.

Cuando parecía que la diferencia entre Estudiantes y Domínguez era en el plano deportivo, TyC Sports pudo saber que también pasaba por lo económico, ya que hubo una propuesta de aumento pero no la esperada por el DT, razón por la cual ambas partes iban a tener que ceder para llegar a un entendimiento.

Así, las primeras versiones indican un nuevo contrato por dos años, con un aumento salarial, en algunos casos dependiente de objetivos. El presidente, Juan Sebastián Verón, celebró también la noticia en redes: "¡Grande Edu! ¡Vamos por más!".

En las últimas semanas se había vinculado a Domínguez con Flamengo de Brasil, que este lunes selló la continuidad de Filipe Luis, ganador de la Copa Libertadores, luego de varios idas y vueltas en la negociación por diferencias económicas. También el rumor de un interés de Boca estuvo rondando por La Plata, pero se confirmó que Claudio Úbeda seguirá en 2026.

Después de cerrar el año con dos trofeos, que le permitieron alcanzar cinco conquistas desde que llegó al banco de Estudiantes, el entrenador fue ovacionado por los hinchas y dejó una frase que entusiasmó a todos: "Esperamos ser mejores el año que viene".

En el plano futbolístico, la idea no es que se den salidas masivas del conjunto platense, aunque difícilmente se mantenga el mismo plantel que este 2026, ya que el objetivo será generar recursos y cumplir con los compromisos, según explicó Alayes.

Los logros del Pincha en 2025 lo posicionaron de cara a un 2026 que lo tendrá como protagonista en el Torneo Apertura, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia y la Supercopa Internacional ante Rosario Central. Al mismo tiempo, competirá en la Copa Libertadores y todavía tiene la chance viva de disputar la Recopa de Campeones, flamante competencia del fútbol argentino.

Ante esto, la cuestión del armado del plantel, las potenciales salidas y las posibilidades de realizar incorporaciones también influirán en la balanza. Nombres como Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Edwuin Cetré, por citar tres casos, seguramente sean repetidos durante el mercado de pases.