El Aeropuerto Internacional Rosario sumará una nueva conexión aérea con Brasil. Este lunes se presentará oficialmente una ruta directa entre Rosario y Maceió, uno de los principales destinos turísticos del nordeste brasileño, que operará durante la temporada de verano de 2027.
El aeropuerto de Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La nueva conexión con el país vecino tendrá una frecuencia semanal entre enero y febrero. Se agregan opciones para viajar desde Rosario
Según se informó, la nueva operación ofrecerá un vuelo semanal directo entre Rosario y Maceió durante enero y febrero de 2027, ampliando la oferta de destinos internacionales disponibles desde la terminal aérea rosarina.
Más opciones para viajar a Brasil
Maceió es la capital del estado de Alagoas y uno de los destinos de playa más elegidos del nordeste de Brasil por sus aguas cálidas, arrecifes naturales y extensas playas de arena blanca.
La incorporación de esta ruta busca fortalecer la conectividad internacional del aeropuerto rosarino y ampliar las alternativas para los viajeros de la región, especialmente durante la temporada de vacaciones de verano.
La nueva conexión se suma a la estrategia impulsada por la provincia para incrementar la cantidad de vuelos internacionales que parten desde Rosario, con el objetivo de evitar que los pasajeros deban trasladarse a otros aeropuertos del país para acceder a destinos turísticos del exterior.
Con este nuevo enlace hacia Brasil, el aeropuerto rosarino continúa ampliando su red de conexiones internacionales y consolida su posición como uno de los principales nodos aéreos del interior del país.
Arena blanca, mar cálido y arrecifes: así es Maceió
Ubicada sobre la costa atlántica del nordeste de Brasil, Maceió es la capital del estado de Alagoas y uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos que buscan playas de aguas cálidas y paisajes tropicales. La ciudad combina una extensa franja costera urbana con algunas de las playas más famosas del país, caracterizadas por sus arenas claras y un mar que suele exhibir tonalidades turquesa y verde esmeralda.
Uno de sus principales atractivos son las piscinas naturales que se forman durante la marea baja sobre los arrecifes de coral ubicados frente a la costa. Desde las playas de Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca parten embarcaciones que trasladan a los visitantes hasta estos bancos naturales de aguas cristalinas.
Maceió también funciona como puerta de entrada a otros destinos de Alagoas muy valorados por los turistas, como Maragogi, conocida por sus grandes piscinas naturales; São Miguel dos Milagres, uno de los puntos más exclusivos de la llamada Costa dos Corais; y Praia do Francês, una de las playas más populares de la región.
Además de sus atractivos naturales, la ciudad cuenta con una amplia infraestructura hotelera, gastronomía basada en pescados y mariscos y una temperatura promedio que ronda los 25 grados durante gran parte del año, condiciones que la convierten en uno de los destinos más buscados para las vacaciones de verano.