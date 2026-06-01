El aeropuerto de Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

La nueva conexión con el país vecino tendrá una frecuencia semanal entre enero y febrero. Se agregan opciones para viajar desde Rosario

Se podrá viajar de forma directa a Maceió en el verano desde el aeropuerto de Rosario

El Aeropuerto Internacional Rosario sumará una nueva conexión aérea con Brasil . Este lunes se presentará oficialmente una ruta directa entre Rosario y Maceió , uno de los principales destinos turísticos del nordeste brasileño, que operará durante la temporada de verano de 2027.

Según se informó, la nueva operación ofrecerá un vuelo semanal directo entre Rosario y Maceió durante enero y febrero de 2027, ampliando la oferta de destinos internacionales disponibles desde la terminal aérea rosarina.

Más opciones para viajar a Brasil

Maceió es la capital del estado de Alagoas y uno de los destinos de playa más elegidos del nordeste de Brasil por sus aguas cálidas, arrecifes naturales y extensas playas de arena blanca.

La incorporación de esta ruta busca fortalecer la conectividad internacional del aeropuerto rosarino y ampliar las alternativas para los viajeros de la región, especialmente durante la temporada de vacaciones de verano.

La nueva conexión se suma a la estrategia impulsada por la provincia para incrementar la cantidad de vuelos internacionales que parten desde Rosario, con el objetivo de evitar que los pasajeros deban trasladarse a otros aeropuertos del país para acceder a destinos turísticos del exterior.

Con este nuevo enlace hacia Brasil, el aeropuerto rosarino continúa ampliando su red de conexiones internacionales y consolida su posición como uno de los principales nodos aéreos del interior del país.

Arena blanca, mar cálido y arrecifes: así es Maceió

Ubicada sobre la costa atlántica del nordeste de Brasil, Maceió es la capital del estado de Alagoas y uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos que buscan playas de aguas cálidas y paisajes tropicales. La ciudad combina una extensa franja costera urbana con algunas de las playas más famosas del país, caracterizadas por sus arenas claras y un mar que suele exhibir tonalidades turquesa y verde esmeralda.

Uno de sus principales atractivos son las piscinas naturales que se forman durante la marea baja sobre los arrecifes de coral ubicados frente a la costa. Desde las playas de Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca parten embarcaciones que trasladan a los visitantes hasta estos bancos naturales de aguas cristalinas.

Maceió también funciona como puerta de entrada a otros destinos de Alagoas muy valorados por los turistas, como Maragogi, conocida por sus grandes piscinas naturales; São Miguel dos Milagres, uno de los puntos más exclusivos de la llamada Costa dos Corais; y Praia do Francês, una de las playas más populares de la región.

Además de sus atractivos naturales, la ciudad cuenta con una amplia infraestructura hotelera, gastronomía basada en pescados y mariscos y una temperatura promedio que ronda los 25 grados durante gran parte del año, condiciones que la convierten en uno de los destinos más buscados para las vacaciones de verano.