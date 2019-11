Estudiantes inaugura su nuevo estadio ante Atlético Tucumán

Estudiantes de La Plata vivirá hoy una histórica jornada cuando inaugure su nuevo estadio recibiendo a Atlético Tucumán, en un cotejo por la 15ta. fecha de la Superliga.

El partido se jugará desde las 17.35, en el estadio ubicado entre las calles 57 y 1, que mantuvo el nombre de Jorge Luis Hirschi, con capacidad para 30.000 espectadores, con el arbitraje de Diego Abal y dirigido por TNT Sports.

No será una fecha cualquiera la de mañana para el "Pincha" ya que Estudiantes volverá oficialmente a su cancha después de 14 años, tres meses y dos días de ausencia.

Ya es historia la doble jornada de inauguración del nuevo estadio y ahora el equipo de Gabriel Milito recibirá a Atlético Tucumán luego de jugar 307 partidos entre el estadio Ciudad de La Plata, Quilmes, Arsenal, Racing y Gimnasia, lugares donde logró varias alegrías y triunfos memorables.

No obstante, dejando de lado lo inolvidable del acontecimiento, de la promesa cumplida por el presidente Juan Sebastián Verón, de la llegada de Javier Mascherano desde China como valioso refuerzo, el equipo debe vencer para seguir cerca de los puestos de vanguardia y de la clasificación a las copas.

Estudiantes sumaba cuatro triunfos seguidos sin goles en contra pero esa serie positiva culminó en la fecha pasada al caer 3-2 ante Colón en Santa Fe y ahora está en clasificación de Copa Sudamericana con 22 unidades.

El "Decano" ahora suma siete fechas invicto con cinco triunfos y dos empates y con 23 puntos esta cercano de los punteros y en zona de Copa Sudamericana.

Zielinski debe realizar dos cambios con respecto de la última formación que igualó con San Lorenzo (2-2) por el suspendido volante central Cristian Erbes y por el lesionado delantero Leandro Díaz.

Por el ex mediocampista de Boca Juniors ingresará otro ex 'xeneize' Federico Bravo y por el ex delantero de Lanús lo hará otro ex 'granate', Lucas Melano.