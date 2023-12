Estudiantes pierde a Núñez y Godoy está cerca de Corinthians

Los mexicanos abonarán la suma de 2 millones y medio de dólares limpios para Estudiantes, que venderá el 90 por ciento de la ficha y se quedará con el 10 restante, y todo quedará oficializado una vez que el joven defensor de 23 años supere la revisión médica y luego firme un contrato por 4 temporadas.

No será la única salida que sufrirá el equipo campeón de Eduardo Domínguez, sino que también está próximo a cerrarse el pase de Leonardo Godoy. Su destino probable es Corinthians, aunque también es pretendido por otras dos instituciones brasileñas.

El "Pincha" es dueño del 50 por ciento del pase y se embolsaría alrededor de 2,5 millones de dólares.

En el rubro ventas también hay que citar la chance de Benjamín Rollheiser a Benfica de Portugal, con la posibilidad de que el número 10 se quede seis meses más en Estudiantes.

Además hubo sondeos de Peñarol (Uruguay) por Mauro Méndez, pero el delantero no quiere irse; y Belgrano inició gestiones por Iván Gómez, por el que Newell’s no hizo uso de la opción de 1,2 y regresa al "Pincha" pero aún no hay acuerdo en las cifras.

La dirigencia tiene planificado que, una vez que se cierren estas salidas, apuntará a los refuerzos del plantel: un arquero, un lateral derecho, un mediapunta y un delantero.