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Estudiantes podría jugar las semifinales de Libertadores fuera de su estadio

Estudiantes clasificó a las semifinales de la Libertadores tras superar a Corinthians, pero tiene problemas para jugar de local por la capacidad de su estadio

17 de septiembre 2026 · 15:40hs
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Estudiantes podría jugar las semifinales de Libertadores fuera de su estadio

Estudiantes logró la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores en Brasil tras superar a Corinthians, pero la dirigencia encabeza gestiones urgentes para resolver serios problemas de plantel y de infraestructura.

Para la ida de semifinales —donde enfrentará al vencedor de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle—, el entrenador Alexander Medina perderá por suspensión a los zagueros Tomás Palacios y Leandro González Pírez.

• LEER MÁS: El dato que ilusiona a Estudiantes: siempre que jugó semis de la Libertadores fue campeón

Estudiantes trabaja para jugar en su estadio

A estas bajas se suma la lesión del delantero Joaquín Correa, quien sufrió un probable desgarro en el isquiotibial izquierdo, y ante la falta de defensores la comisión directiva analiza la contratación de un marcador central de jerarquía; entre los nombres evaluados figura Marcos Rojo, cuya hipotética llegada requeriría recomponer su vínculo con la parcialidad albirroja tras su paso por Boca.

En el plano operativo, el estadio UNO corre riesgo de no ser habilitado por Conmebol debido a que, aunque la cancha posee capacidad para 32.000 espectadores, la normativa del certamen exige ceder 4.000 localidades a la parcialidad visitante.

El presidente Juan Sebastián Verón entabló conversaciones con el organismo sudamericano para mantener la localía en La Plata, gestión que requerirá el visto bueno del equipo rival.

La alternativa del Estadio Único Diego Armando Maradona quedó totalmente descartada por refacciones y la realización de tres conciertos a finales de octubre y, de no lograr la excepción en UNO, la dirigencia evalúa disputar la semifinal en la Fortaleza de Lanús o en el Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes Copa Libertadores estadio
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