Estudiantes denunció a Depay ante la Conmebol y pide que se pierda la revancha

Estudiantes hizo una presentación ante la Conmebol por gestos ofensivos de Memphis Depay (Corinthians), en la ida de los cuartos de final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata realizó una presentación formal ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol por gestos ofensivos de Memphis Depay, jugador del Corinthians, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que terminó 1 a 1.

El club platense exige que el delantero neerlandés no pueda jugar la revancha el próximo miércoles en Brasil. El gesto denunciado fue el conocido como “fuck you” con los dedos, que Depay hizo tras el gol de Kaio César cuando el Corinthians fue a festejar junto al banderín del córner frente a la hinchada rival.

En el comunicado oficial el club indicó: "Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad".

Estudiantes solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes: el Club solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la Conmebol.

En un antecedente cercano, Bruno Enrique, jugador del Flamengo, había hecho el mismo gesto en la edición 2025 de la Copa y hasta se agarró los testículos. Sin embargo, la sanción de Conmebol fue una multa de 25 mil dólares, y el delantero pudo estar en las semifinales contra Racing.

En el comunicado publicado en sus cuentas oficiales, el Pincha concluyó: Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que ´El respeto es titular´.