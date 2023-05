Estudiantes tendrá dos regresos para enfrentar a Vélez

El plantel de Estudiantes de La Plata volvió esta mañana a los entrenamientos y el DT Eduardo Domínguez podrá contar con los regresos de Mariano Andújar y Santiago Ascacíbar, quienes no estuvieron en Brasil por suspensiones, y el domingo serán titulares frente a Vélez Sarsfield, al tiempo que aguardará al menos hasta el sábado para esperar la evolución de los que jugaron por Copa Sudamericana.

Hoy los 13 jugadores que tuvieron minutos el martes desarrollaron tareas regenerativas y no fueron exigidos. Entre ellos participó sin inconvenientes Mauro Boselli, quien en los partidos con Platense y Bragantino jugó sólo los primeros tiempos debido a una carga en sus isquiotibiales. Será observado hasta último momento, ya que la idea es no correr riesgos de lesión, y más teniendo en cuenta que Guido Carrillo aún no está para volver y tal vez pueda regresar en el encuentro del domingo 15 ante Defensa y Justicia.

Dentro del panorama de lesionados, Franco Zapiola intensifica su recuperación de la distensión que sufrió en los ligamentos del tobillo derecho y en principio dentro de dos semanas podría tener el alta, mientras que Pablo Piatti, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será operado en los primeros días de la próxima semana.

El plantel volverá a entrenarse mañana en horario matutino en el Country de City Bell, y Domínguez comenzará a tener más claro el panorama de cara al choque con Vélez.