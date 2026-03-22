El historial de Colón con el arbitraje de Franco Acita

Franco Acita es el árbitro designado para dirigir el partido que este domingo desde las 16 jugarán Colón y San Telmo

Colón buscará sumar su primer triunfo con el arbitraje de Franco Acita.

Colón visita este domingo a San Telmo, buscando cortar varias rachas negativas. La primera es poder ganarle a San Telmo, la segunda sumar su primer triunfo como visitante y la tercera ganar por primera vez con el arbitraje de Franco Acita.

Franco Acita dirigió a Colón cuatro partidos, de los cuales el Sabalero no ganó ninguno, sumando tres empates y una derrota. La última vez que lo dirigió f ue el 7 de septiembre del 2024, cuando perdió 1-0 como visitante ante Temperley.

Ese día, Acita sancionó un polémico penal en favor del Gasolero por una mano de Facundo Castet, que no pareció ser intencional y que Franco Ayunta cambió por gol.

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Ese mismo año, Acita también dirigió a Colón contra Temperley, partido que se disputó en el estadio Brigadier López y que finalizó 0-0.

Los otros antecedentes de Acita dirigiendo a Colón fueron en Primera División. En 2023, arbitró el empate como local ante Belgrano 0-0 y en 2022 la igualdad 1-1 contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.