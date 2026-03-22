Colón visita este domingo a San Telmo, buscando cortar varias rachas negativas. La primera es poder ganarle a San Telmo, la segunda sumar su primer triunfo como visitante y la tercera ganar por primera vez con el arbitraje de Franco Acita.
El historial de Colón con el arbitraje de Franco Acita
Franco Acita es el árbitro designado para dirigir el partido que este domingo desde las 16 jugarán Colón y San Telmo
Por Ovación
Los números de Franco Acita dirigiendo a Colón
Franco Acita dirigió a Colón cuatro partidos, de los cuales el Sabalero no ganó ninguno, sumando tres empates y una derrota. La última vez que lo dirigió fue el 7 de septiembre del 2024, cuando perdió 1-0 como visitante ante Temperley.
Ese día, Acita sancionó un polémico penal en favor del Gasolero por una mano de Facundo Castet, que no pareció ser intencional y que Franco Ayunta cambió por gol.
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Ese mismo año, Acita también dirigió a Colón contra Temperley, partido que se disputó en el estadio Brigadier López y que finalizó 0-0.
Los otros antecedentes de Acita dirigiendo a Colón fueron en Primera División. En 2023, arbitró el empate como local ante Belgrano 0-0 y en 2022 la igualdad 1-1 contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.