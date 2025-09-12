Cerúndolo superó a Van de Zandschulp y Argentina está 2-0 arriba ante Países Bajos

Francisco Cerúndolo venció por 7-6(4) y 6-1 a Botic Van de Zandschulp y se quedó con el segundo punto del 2 a 0 de Argentina ante Países Bajos en la Copa Davis

El argentino Francisco Cerúndolo se despachó con un gran triunfo por 7-6(4) y 6-1 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp y se quedó con el segundo punto del 2 a 0 de Argentina frente a Países Bajos por la Copa Davis .

Cerúndolo se convirtió en la gran figura de la delegación argentina en la serie de Copa Davis ante Países Bajos después de sellar el segundo punto de la llave, que dejó al equipo conducido por Javier Frana con ventaja de 2-0 y al borde de la clasificación a la Fase Final de Bolonia.

• LEER MÁS: Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

El encuentro comenzó con paridad y exigió a Cerúndolo en un primer set que se estiró hasta el tiebreak. Allí, el argentino mostró carácter, se impuso por 7-4 y logró encaminar un partido que hasta entonces había tenido momentos de irregularidad.

Argentina supera a Países Bajos en la Copa Davis

A partir de esa definición, el porteño elevó su nivel y en el segundo parcial desplegó un tenis más sólido, con dos quiebres que resultaron determinantes para cerrar el cruce con comodidad. La victoria de Cerúndolo no solo aseguró la ventaja para Argentina, sino que también representó un golpe anímico para el equipo neerlandés, que no pudo sostener a su jugador más experimentado frente al dominio del número uno argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1966553755421171839&partner=&hide_thread=false La hinchada argentina de Copa Davis, la que siempre dice presente pic.twitter.com/HarlZzqRhC — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 12, 2025

Con su triunfo, el porteño ratificó su papel de líder en la delegación y se consolidó como pieza clave para las aspiraciones del conjunto nacional en esta competencia.