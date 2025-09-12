Uno Santa Fe | Ovación | inferiores

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Los más chicos tendrán una nueva jornada del certamen Oficial de Divisiones inferiores este fin de semana. El repaso

12 de septiembre 2025 · 15:16hs
Este sábado, como ocurre habitualmente, los más chicos tendrán una nueva jornada del certamen Oficial de Divisiones inferiores de la ASB. Acción para todos los gustos en los diferentes reductor. A continuación, el repaso de partidos en cada categoría y horarios.

DIVISIONES INFERIORES DE LA ASB - SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE - FECHA 19

En el estadio Ángel Malvicino

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U17 de Unión A vs. Macabi

En el Juan Carlos Spies

-Desde las 9: U9, U11 y U17 de Almagro vs. Rivadavia Juniors

En el Ricardo Húngaro Crespi

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de Gimnasia vs. Alma Juniors

En el Remigio Lescano de San Carlos

-Desde las 11: U11, U13, U15 y U17 de Argentino (SC) vs. CUST A

En el Malvinas Argentinas

-Desde las 10: U9, U11 y U13 de República del Oeste vs. Colón (SJ)

En Gigante de calle Las Heras

-Desde las 10.30: U11, U13, U15 y U17 de Santa Rosa vs. Unión B

En el Cándido Arrúa

-Desde las 9: U9, U11, U13, U15 y U17 de Kimberley vs. Sanjustino

En el Julián Ortiz de Zárate

-A las 12: U13 de Banco B vs. Regatas Coronda

-Desde las 9: U9 y U11 de Banco A vs. Regatas (SF); desde las 14: U17, U15 y U13 de Banco A contra Regatas (SF)

En el Pay Zumé

-Desde las 9: U9, U11, U13 y U15 de CUST B vs. Centenario

CATEGORÍA U19 - FECHA 22

19.00 Santa Rosa vs. Gimnasia

20.00 Regatas (SF) vs. Rivadavia Juniors

