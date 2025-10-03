Uno Santa Fe | Santa Fe | boleto

Boleto educativo: el gobierno dio de baja 34.606 beneficiarios por irregularidades

Tras un proceso de auditoría, la Provincia de Santa Fe detectó irregularidades y suspendió más de 34 mil Boletos Educativos. El ahorro estimado de 585 millones de pesos será reinvertido para garantizar que el beneficio llegue a quienes cumplen con los requisitos.

3 de octubre 2025 · 18:14hs
Tras un proceso de auditoría

Tras un proceso de auditoría, la Provincia de Santa Fe detectó irregularidades y suspendió más de 34 mil Boletos Educativos

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, realizó una auditoría exhaustiva del Boleto Educativo, cruzando datos con universidades e instituciones de todos los niveles educativos. Como resultado, se dieron de baja 34.606 beneficios por incumplimientos en los criterios del programa, siendo las principales causas pérdida de regularidad académica y falta de residencia en la provincia.

“Son recursos importantes los que se invierten en este programa, y queremos que lo tengan aquellos que lo merecen y que cumplen con la reglamentación. La sociedad nos pide que cortemos con la joda en el Estado, y hacer estos controles también es terminar con la joda porque si hay alguien que tiene el Boleto y no va a estudiar, o que no cumple con los requisitos, es injusto para quien sí cumple”, sostuvo Puccini.

El ministro enfatizó que “esto es poner orden. Si alguien accede al beneficio sin cumplir las condiciones, está perjudicando a quienes sí hacen las cosas bien. Cada peso que se invierte en este programa tiene que estar respaldado por responsabilidad y transparencia. No hay lugar para la trampa”.

Detalle de las irregularidades

Según los datos oficiales, las bajas incluyen:

  • 32.527 estudiantes

  • 1.327 docentes

  • 752 asistentes escolares

En la Universidad Nacional de Rosario, se detectaron 13.706 casos de beneficiarios que no cumplían con la condición de estudiante regular. En total, 24.800 bajas se vinculan a la pérdida de regularidad y 9.806 a domicilios fuera de la provincia.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó: “El sistema tiene que ser justo. Si no se cumplen las condiciones, no corresponde recibir un beneficio que se financia con fondos públicos. No es viveza, es fraude”.

El impacto económico de estas medidas alcanza los 585 millones de pesos, y se actualizó la aplicación oficial del Boleto Educativo, de manera que quienes no la renueven no podrán validar sus pasajes.

Fiscalización y requisitos

Puccini advirtió: “Acceder al Boleto Educativo sin cumplir con las condiciones es una forma de perjudicar a todo el sistema. Cada pasaje que se valida de manera irregular representa un costo que recae sobre quienes sí pagan su boleto, sobre los contribuyentes y sobre los estudiantes que realmente lo necesitan. El beneficio no es infinito ni automático: requiere responsabilidad”.

El programa continuará vigente, pero bajo un esquema de fiscalización reforzada, con reglas claras y verificación continua. Para acceder al Boleto Educativo, los requisitos son:

  • Alumnos: acreditar condición de alumno regular en instituciones reconocidas, residir en Santa Fe y registrar correctamente los datos en la app oficial.

  • Docentes y asistentes escolares: demostrar vínculo laboral activo en establecimientos educativos de la provincia.

boleto Boleto Educativo beneficiarios
Poletti viaja a Ginebra en busca de financiamiento para el ambicioso proyecto de la Costanera del Salado

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe: "Estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el país"

"Vale por un casco": la Municipalidad de Santa Fe lanzó un programa para alentar la seguridad vial en motos

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario