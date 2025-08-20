Extraditaron a México al boxeador Julio César Chávez junior

El boxeador Julio César Chávez junior está acusado de distintos delitos, uno de ellos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A poco más de un mes de su detención en Los Ángeles, donde residía, Chávez fue entregado este martes a los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en México, e ingresado poco después al Centro Federal de Reinserción Social ubicado en el estado de Sonora.

El púgil, de 39 años, fue conducido en primera instancia a la jefatura de la Policía Federal Ministerial de la FGR. Posteriormente, se ordenó su traslado al penal de máxima seguridad, en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente en México.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia de prensa que Chávez junior fue entregado a las autoridades de su país, luego de que las instancias migratorias estadounidenses determinaran su estancia ilegal en Los Angeles, tras haberse vencido la documentación correspondiente.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que la detención inicial en Los Ángeles obedeció a supuestos vínculos del pugilista con actividades de delincuencia organizada, además de presunto tráfico de armas, municiones y explosivos.

En tanto, la FGR precisó que la orden de captura en su contra fue emitida en 2023, aunque desde 2019 se le investigaba por distintas causas. En caso de ser encontrado culpable, Chávez junior podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por los delitos que se le imputan.

Quién es Julio César Chávez junior

Chávez junior es hijo del recordado Julio César Chávez, una legendaria figura del boxeo, quien compitió entre 1980 y 2025, consagrándose campeón en tres categorías diferentes: superpluma, liviano y superliviano. Si bien la carrera de su descendiente no tuvo el mismo brillo éste fue campeón mediano del Consejo (CMB) entre 2011 y 2012, cuando perdió el cetro contra el argentino Sergio "Maravilla" Martínez en Las Vegas.