Uno Santa Fe | Ovación | México

Extraditaron a México al boxeador Julio César Chávez junior

El boxeador Julio César Chávez junior está acusado de distintos delitos, uno de ellos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 07:50hs
Extraditaron a México al boxeador Julio César Chávez junior

A poco más de un mes de su detención en Los Ángeles, donde residía, Chávez fue entregado este martes a los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en México, e ingresado poco después al Centro Federal de Reinserción Social ubicado en el estado de Sonora.

El púgil, de 39 años, fue conducido en primera instancia a la jefatura de la Policía Federal Ministerial de la FGR. Posteriormente, se ordenó su traslado al penal de máxima seguridad, en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente en México.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia de prensa que Chávez junior fue entregado a las autoridades de su país, luego de que las instancias migratorias estadounidenses determinaran su estancia ilegal en Los Angeles, tras haberse vencido la documentación correspondiente.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que la detención inicial en Los Ángeles obedeció a supuestos vínculos del pugilista con actividades de delincuencia organizada, además de presunto tráfico de armas, municiones y explosivos.

En tanto, la FGR precisó que la orden de captura en su contra fue emitida en 2023, aunque desde 2019 se le investigaba por distintas causas. En caso de ser encontrado culpable, Chávez junior podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por los delitos que se le imputan.

Quién es Julio César Chávez junior

Chávez junior es hijo del recordado Julio César Chávez, una legendaria figura del boxeo, quien compitió entre 1980 y 2025, consagrándose campeón en tres categorías diferentes: superpluma, liviano y superliviano. Si bien la carrera de su descendiente no tuvo el mismo brillo éste fue campeón mediano del Consejo (CMB) entre 2011 y 2012, cuando perdió el cetro contra el argentino Sergio "Maravilla" Martínez en Las Vegas.

México Chávez Boxeador
Noticias relacionadas
tras su frustrado paso por talleres, diego cocca volvio al atlas de mexico

Tras su frustrado paso por Talleres, Diego Cocca volvió al Atlas de México

herrera: la rivalidad es de mexico con argentina, ellos ni se voltean a vernos

Herrera: "La rivalidad es de México con Argentina, ellos ni se voltean a vernos"

la seleccion argentina hara una gira por estados unidos en octubre y enfrentara a mexico

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

Unión de Santa Fe será uno de los representantes de la Liga Santafesina en la Copa Túnel Subfluvial.

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Lo último

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Último Momento
Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!