Fabbiani ya se pone el chip de Newell's: "No soy Manchester City, así que busco lo básico"

Con estas palabras que echaron agua al fuego, Fabbiani tranquilizó a todos los integrantes de la Lepra. La institución se encuentra en una situación compleja, está en el puesto trece del Grupo A del Torneo Apertura.

Cristian Fabbiani brindó su primera conferencia como DT Rojinegro. "Tenemos que entender la situación, empezar por lo básico, priorizar el orden y trabajar. Estoy convencido de que vamos a salir… pic.twitter.com/eZNS9gTXIN — Newell’s Old Boys (@Newells) February 20, 2025

Sin embargo, el verdadero problema del elenco rosarino fue en la temporada anterior. En donde finalizó en el escalón veinticinco del campeonato de la segunda parte del año, con tan solo siete victorias y trece partidos perdidos.

Por otra parte, en la conferencia de prensa, el Ogro envió un mensaje emotivo para los hinchas del club: “Estoy feliz, la vida me premio con esta oportunidad. Vengo a cumplir un sueño”.

Además, remarcó el motivo por el cual subrayó que el orden es un factor importante para el buen funcionamiento del plantel profesional de Newell's: “Creo que el orden gana partidos. No soy el City (Manchester), así que busco lo básico y no complicar a mi equipo”. El entrenador matancero agregó:” van a tener que correr todos. Por más que muchos hablen mal del GPS, mis volantes me tienen que dar 41 o 42 kilómetros”.

¿Qué dijo el entrenador sobre Éver Banega en Newell's?

El Ogro Fabbiani habló sobre uno de los pilares fundamentales del equipo del interior del país, el mediocampista ofensivo Éver Banega. Quien tuvo un paso por el mediocampo de la Selección Argentina.

“Éver (Banega) no va a ganar solo, tampoco va a perder solo. Sabemos que si nos toca perder, perdemos todos y si ganamos gana hasta el que abre la puerta del predio”, manifestó Cristian Fabbiani en su primera conferencia de prensa como director técnico de Newell's.

¿A qué futbolista de la reserva tendrá en cuenta para esta temporada?

El entrenado afirmó que el mediocampista ofensivo de 19 años Valentino Acuña subirá al equipo profesional del “Rojinegro”.

Fabbiani expuso: “ya hablé con él y quiero que se sume con nosotros. Necesitamos de todos, no importa la edad”. El matancero agregó: “probablemente vaya al banco de suplentes el próximo partido (Barracas Central)”.