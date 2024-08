Facundo Buonanotte cambió de equipo en la Premier League

“Es una gran oportunidad para mí y por eso no dudé en venir. Hablé mucho con el entrenador y me dio confianza sobre el club. Fue una decisión fácil para mí venir aquí. Creo que también fue un factor importante en mi decisión ganar más minutos en el campo", fueron las primeras palabras del ex Rosario Central, ya en su nuevo club.

La pasada campaña mostró destellos de su calidad y anotó 4 tantos en 36 encuentros disputados con la camiseta de Brighton, entre todas las competencias.

Buonanotte sigue en el radar de Lionel Scaloni. El santafesino debutó con la Selección Argentina contra Indonesia en junio de 2023 y repitió en la victoria sobre El Salvador en marzo de 2024.

Leicester debutará en la Premier League contra Tottenham en el King Power Stadium el lunes 19 de agosto.