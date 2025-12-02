Facundo Cambeses: el héroe de Racing ante Tigre en el Torneo Clausura

El arquero de la Academia tapó dos penales y fue clave en el pase de su equipo a las semifinales del campeonato local, instancia en la que enfrentará a Boca.

El arquero de Racing Facundo Cambeses se vistió de héroe al tapar dos penales decisivos en la victoria por 4-2 desde los doce pasos ante Tigre luego de igualar sin goles en el tiempo regular, en un duelo correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Como viene sucediendo en el último tiempo, el guardameta 28 años nacido en Longchamps se agigantó bajo los tres palos y contuvo los remates de Tomas Cardona y Joaquín Laso para sentenciar la clasificación de la ‘Academia’ a las semifinales del campeonato local.

Ahora, los comandados por Gustavo Costas deberán visitar La Bombonera para enfrentar a Boca e ir en busca del pase a la final del certamen. Del otro lado, Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrimas La Plata se medirán para conocer al otro equipo que irá por el título.

Embed

Ambos encuentros, al igual que el decisivo cotejo que se llevará a cabo en Santiago del Estero el sábado 13 de diciembre.

La tranquilidad y humildad de Facundo Cambeses

En declaraciones luego del triunfo, Cambeses mostró su humildad y le dedicó unas sentidas palabras a su par Gabriel Arias quien tuvo su último partido con la camiseta de Racingn en el Cilindro de Avellaneda.

“Voy a ser un agradecido toda la vida. Me ayudó muchisimo. Es un capitán con todas las letras”, soltó el guardavallas del cuadro albiceleste. Previo a eso, le regresó la cinta de capitán al arquero chileno.