Federico Saba el gran campeón de los Fiat 600

Para lograr el título en los fititios del Car Show, recibió la colaboración de Horacio Fernández como chasista, José María Ceratto el motorista, y Fabián Andreucci el responsable de los frenos. Saba agradeció especialmente a mercadito San Martín, Iginio García y Cía, Walter Baras, carnicería los Hermanitas, y autopartes Pedro, por permitir que pueda cumplir su sueño de estar en una pista.

image.png Saba tiene 23 años, le gusta el fútbol y es egresado como técnico mecánico en la escuela Belgrano.

"Estoy muy contento por el campeonato conseguido, fue un fin de semana espectacular, fuimos con la intención de terminar lo más adelante posible, y nos terminamos trayendo las dos carreras y el campeonato. El circuito de Rafaela es un trazado complicado, y más para los Fiat 600, porque por ahí viniendo primero en la última vuelta, sabes que no la ganas, hay mucha succión, igualmente a pesar de ser difícil, a mí me gusta mucho" comenzó señalando Federico Saba a UNO Santa Fe.

El flamante campeón de los Fiat 600 TS destacó que "En la categoría hay buenos pilotos con buenos autos, por lo que el campeonato y ganar carreras, siempre es todo un desafío. Hay chicos muy rápidos, la categoría es muy competitiva, eso es lo bueno que tiene, y creo que a lo largo de este año quedó demostrada la paridad" sostuvo este joven piloto de 23 años de edad.

El representante de nuestra capital en el Car Show Santafesino sostuvo que "la verdad que es la categoría que siempre me propuse como meta correr, poder estar corriendo es un poco el sueño cumplido, por lo menos a nivel zonal, ya que es toda una referencia. Este fue un año muy particular, muy complicado en todos los aspectos, pero fundamentalmente en lo económico. El automovilismo lo sufrió mucho, porque la actividad estuvo mucho tiempo parada. La verdad es que hay que agradecerle a toda la gente que siempre nos da una mano. Mis amigos, las publicidades, mis viejos, mis hermanos, que son ellos los que siempre me están dando una mano para poder estar presentes en todas las carreras".

image.png En el autódromo de Rafaela, Saba ganó las dos carreras en disputa, y se llevó el título de la actual temporada.

Saba, empleado de una empresa de repuestos motor, comentó que "este fue un campeonato bastante corto el de los Fiat 600, arrancamos el año en San Jorge, en el cual logramos terminar cuartos, y eso fue lo que nos dio la posibilidad de terminar peleando por el campeonato. Terminó en Rafaela con dos fechas, y en el medio nosotros no fuimos con los fititos a Marcos Juárez. Sucedió que se decidió no concurrir, un poco por el tema de la pandemia, y porque había pocos autos inscriptos. Decidimos no ir y ahora se cerró finalmente en la ciudad de Rafaela".

Un año muy particular para el automovilismo

En cuanto al parate que sufrió el mundo tuerca fue claro al señalar que "fue una situación brava, se perdieron muchos autos, fue un parate importante, y creo que el año que viene se va a acomodar un poco. Por lo menos la categoría de nosotros hay muchos autos que no pudieron estar en Rafaela, pero sabemos que hay algunos chicos que van a regresar el año próximo. De a poco se va a ir normalizando, esperemos que podamos tener un poco normalizado el tema de la pandemia y el tema económico, para que tengamos un parque automotor aún mayor".

A cerca de qué tipo de cuestiones les hicieron cumplir en el autódromo de Atlético de Rafaela, Fede Saba, contó que "fue más o menos lo mismo de siempre; el uso del barbijo, el alcohol en gel, la higienización, muy pocas personas por equipo, el máximo que se permitió fueron un piloto y cuatro personas. Nosotros en mi equipo somos eso más o menos, cuatro o cinco, pero hay grupos de trabajo que llevan muchos más porque son estructuras más grandes. Hay varios pilotos y varios autos que requieren mayor gente, porque atienden más vehículos. Sin público se siente, porque por ahí familiares o amigos te quieren ir a alentar y le tenés que decir que no se puede porque no te autorizan. Por ahí es medio angustiante, pero creo que el año vamos a poder volver a una nueva normalidad".

Finalmente, el piloto de nuestra ciudad resaltó que "En el automovilismo arranqué de muy chico, acompañando a mi hermano, que competía en motocross y en autos mucho tiempo. Lo pude acompañar mucho con el auto de carreras, tenía un 128, también en un zonal de acá, y después intenté hacer lo mismo que él, hasta que se me pudo dar. Es algo que siempre me gustó, jodí y jodí, hasta que tuve mi propio auto de carrera. No tuve la necesidad de ir al karting, en cuarentena íbamos a girar, pero como hobby a Sunchales o al Automóvil Club frente a Cilsa. La etapa que estuvo cerrado todo, metimos mucho automovilismo virtual, nos despejábamos un poco con eso, que por lo menos es algo que suplantó lo que nos gusta a todos que es estar en la pista. Sinceramente, la espera se hizo larga, pero por suerte pudimos regresar y lograr el campeonato".