Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

El expresidente de San Lorenzo, rompió el silencio con duras críticas al actual titular azulgrana en medio de la crisis política e institucional del club

San Lorenzo atraviesa una de sus peores crisis dirigenciales de los últimos años y las voces críticas no paran de sumarse. Esta vez fue Fernando Miele, histórico expresidente del club entre 1986 y 2001, quien apuntó directamente contra Marcelo Moretti.

El exdirigente no dudó en calificar la gestión actual como “caótica” y acusó al actual titular de “hacer todo mal”. Sus palabras se suman a un clima de tensión creciente en Boedo, con el club inmerso en conflictos políticos, económicos y judiciales.

“Hoy no se puede creer, Moretti te dice todo que sí y después hace lo que quiere, y lamentablemente lo hace todo mal. No tiene cuatro o cinco amigos al lado que lo puedan enderezar y llevarlo por una conducción sana”, lanzó Miele en una entrevista concedida a DeporTV, visiblemente molesto con el rumbo que tomó la institución.

En su análisis, el empresario sostuvo que el actual presidente carece de liderazgo y de un entorno capaz de asesorarlo con criterio. Además, no dudó en tildarlo de mentiroso: “Miente, creo que está en otra galaxia”, dando cuenta de la distancia que percibe entre Moretti y la realidad que vive San Lorenzo.

El exmandatario fue aún más allá al relatar conversaciones personales que mantuvo con Moretti, donde le advirtió que su comportamiento podía traerle consecuencias graves: “Yo se lo pregunto todos los días, le digo: ´largala porque te van a meter un tiro en una pierna y no vas a saber de dónde viene el tiro y no vas a poder caminar más´…”.

En la misma línea, el exdirigente manifestó su preocupación por la falta de claridad en las cuentas del club: “No sabés si San Lorenzo debe mucha plata. Primero hay que arreglar el desorden, y hace muchos años que no lo quieren arreglar”.

Según Miele, el club perdió la brújula hace tiempo y necesita una refundación administrativa que le devuelva estabilidad: “Para mí, la solución es llamar a elecciones y convocar gente nueva. Lógicamente tiene que haber experiencia, pero no se pueden despilfarrar los dos o tres primeros años que van a ser los más difíciles para enderezarlo”.

Las declaraciones del expresidente llegan en un momento de máxima tensión institucional, con Marcelo Moretti resistiendo en el cargo pese a los pedidos de renuncia de los socios y los escándalos recientes que lo involucran.