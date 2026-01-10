Final feliz: Matko Miljevic jugará en Racing tras destrabarse la negociación

Uno Santa Fe | Ovación | Racing

La extensa novela del mercado de pases llegó a su fin: Racing y Huracán alcanzaron un acuerdo definitivo y Matko Miljevic será nuevo refuerzo.

10 de enero 2026 · 13:51hs
La extensa novela del mercado de pases llegó a su fin: Racing y Huracán alcanzaron un acuerdo definitivo y Matko Miljevic será nuevo refuerzo. Cuando todo parecía caído por diferencias en la forma de pago, un contacto de último momento revirtió la situación y permitió cerrar la transferencia en la noche del viernes.

Racing acordó la llegada de Matko Miljevic

Durante gran parte del viernes, el pase estuvo al borde del fracaso. La representación del futbolista intentó acercar posiciones con la dirigencia del “Globo”, pero las charlas no prosperaron y cerca de las 20 horas ambas instituciones daban por terminadas las negociaciones.

Incluso, Miljevic debía presentarse este sábado en La Quemita para reincorporarse a Huracán, dando la sensación de un final abrupto.

Sin embargo, cuando el día se apagaba, llegó el giro decisivo. Diego Milito, presidente de Racing, se comunicó directamente con Abel Poza, su par de Huracán, y entre ambos acordaron la modalidad de pago: tres millones de dólares por el 80% del pase, abonados en 16 cuotas iguales.

De esta manera, Miljevic tiene turno para realizarse la revisión médica este sábado y, tras firmar su contrato, viajará a Ciudad del Este para sumarse a la pretemporada que encabeza Gustavo Costas.

El mediocampista, nacido en Estados Unidos y con pasado reciente en Huracán, había hablado previamente con el entrenador y ya se había despedido de sus compañeros, a la espera de una resolución que finalmente llegó.

Racing Huracán Matko Miljevic
