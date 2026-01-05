Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing avanza por Matko Miljevic y negocia un refuerzo clave para el mediocampo

La “Academia” tendría un principio de acuerdo con Huracán para adquirir el 80% del pase del volante de 24 años por cerca de 3 millones de dólares.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 07:03hs
Racing avanza por Matko Miljevic y negocia un refuerzo clave para el mediocampo

El mediocampista Matko Miljevic podría convertirse en nuevo refuerzo de Racing Club, luego de que la dirigencia de la “Academia” alcanzara un principio de acuerdo con Huracán para adquirir el 80% de su pase por una suma cercana a los 3 millones de dólares.

La operación se habría cerrado en las últimas horas e incluiría un contrato por cuatro temporadas para el futbolista de 24 años, que llegaría a Avellaneda para reforzar el mediocampo del conjunto albiceleste, a la espera de la confirmación oficial.

El entendimiento entre ambos clubes contemplaría además una situación particular: Huracán no abonaría los 500 mil dólares que le corresponderían al jugador, por lo que Miljevic conservaría el 20% restante de su ficha, un detalle que habría sido clave para destrabar la negociación.

La posible llegada del volante respondería a una búsqueda específica del cuerpo técnico de Racing, que apuntaría a sumar un futbolista con buen manejo de balón, despliegue y capacidad de llegada al área rival. Miljevic habría sido una de las piezas más destacadas del “Globo” en la última temporada y su rendimiento despertó el interés de varios clubes del fútbol argentino.

La carrera de Matko Miljevic

Durante su paso por Huracán, el mediocampista disputó 42 partidos oficiales, en los que convirtió 8 goles y aportó 8 asistencias, cifras que reflejarían su incidencia ofensiva y su protagonismo en el juego. Su regularidad y versatilidad habrían sido factores determinantes para que Racing avanzara en la negociación.

Desde Avellaneda confiarían en que Miljevic podría adaptarse rápidamente a la idea de juego y aportar soluciones en distintos sectores del mediocampo, ya sea como interno o en una posición más adelantada. Además, su edad y proyección lo convertirían en una apuesta a mediano plazo.

Para el futbolista, el posible pase a Racing representaría un salto importante en su carrera, mientras que la “Academia” continuaría reforzándose de cara a una temporada exigente, con el objetivo de volver a ser protagonista en el fútbol argentino.

Racing Matko Miljevic Academia
Noticias relacionadas
Inter Miami pretende a Matko Miljevic.

Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic

Valentín Carboni, jugador de la Selección Argentina fue operado con éxito y agradeció las muestras de afecto.

Racing acelera por Valentín Carboni y negocia con Inter un préstamo estratégico

tres grandes argentinos buscaran conquistar la sudamericana en 2026

Tres grandes argentinos buscarán conquistar la Sudamericana en 2026

racing le bajo el pulgar a la salida de tagliamonte y union debera salir a buscar arquero

Racing le bajó el pulgar a la salida de Tagliamonte y Unión deberá salir a buscar arquero

Lo último

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Último Momento
Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Ovación
Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe