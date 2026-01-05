Racing avanza por Matko Miljevic y negocia un refuerzo clave para el mediocampo

La “Academia” tendría un principio de acuerdo con Huracán para adquirir el 80% del pase del volante de 24 años por cerca de 3 millones de dólares.

El mediocampista Matko Miljevic podría convertirse en nuevo refuerzo de Racing Club , luego de que la dirigencia de la “Academia” alcanzara un principio de acuerdo con Huracán para adquirir el 80% de su pase por una suma cercana a los 3 millones de dólares .

La operación se habría cerrado en las últimas horas e incluiría un contrato por cuatro temporadas para el futbolista de 24 años , que llegaría a Avellaneda para reforzar el mediocampo del conjunto albiceleste, a la espera de la confirmación oficial.

El entendimiento entre ambos clubes contemplaría además una situación particular: Huracán no abonaría los 500 mil dólares que le corresponderían al jugador, por lo que Miljevic conservaría el 20% restante de su ficha, un detalle que habría sido clave para destrabar la negociación.

La posible llegada del volante respondería a una búsqueda específica del cuerpo técnico de Racing, que apuntaría a sumar un futbolista con buen manejo de balón, despliegue y capacidad de llegada al área rival. Miljevic habría sido una de las piezas más destacadas del “Globo” en la última temporada y su rendimiento despertó el interés de varios clubes del fútbol argentino.

La carrera de Matko Miljevic

Durante su paso por Huracán, el mediocampista disputó 42 partidos oficiales, en los que convirtió 8 goles y aportó 8 asistencias, cifras que reflejarían su incidencia ofensiva y su protagonismo en el juego. Su regularidad y versatilidad habrían sido factores determinantes para que Racing avanzara en la negociación.

Desde Avellaneda confiarían en que Miljevic podría adaptarse rápidamente a la idea de juego y aportar soluciones en distintos sectores del mediocampo, ya sea como interno o en una posición más adelantada. Además, su edad y proyección lo convertirían en una apuesta a mediano plazo.

Para el futbolista, el posible pase a Racing representaría un salto importante en su carrera, mientras que la “Academia” continuaría reforzándose de cara a una temporada exigente, con el objetivo de volver a ser protagonista en el fútbol argentino.