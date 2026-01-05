Uno Santa Fe | Ovación | River

River activó una alternativa en Racing ante el freno por Romaña

Tras otra negativa de San Lorenzo por Romaña, River aceleró en el mercado de pases y consultó condiciones a Racing por Marco Di Cesare.

5 de enero 2026 · 16:01hs
En pleno mercado de pases, River intensificó la búsqueda de un defensor central y abrió un nuevo frente de negociación. Luego de recibir otra respuesta negativa de San Lorenzo por Jhohan Romaña, la dirigencia millonaria consultó condiciones a Racing por Marco Di Cesare, uno de los zagueros con mayor proyección del fútbol argentino.

Gallardo insiste por un zaguero y mira al fútbol local

Con Marcelo Gallardo involucrado de manera directa en la planificación del plantel, River no se quedó de brazos cruzados tras las dificultades para avanzar por el defensor colombiano. Mientras el equipo realiza la pretemporada en San Martín de los Andes, desde Núñez se realizaron los primeros sondeos formales para conocer la situación contractual de Di Cesare, de 23 años.

El central aparece como una opción de peso dentro del mercado local, con experiencia en competencias internacionales y margen de crecimiento.

El valor de Di Cesare y la postura de Racing

En Avellaneda son conscientes del interés que genera el defensor. Racing rechazó recientemente una oferta cercana a los cuatro millones de dólares del Santos de Brasil por el 70% del pase, ya que el 30% pertenece a Argentinos Juniors. Ese número establece el piso económico desde el cual la Academia está dispuesta a negociar.

Incluso, en ese contexto, Racing contraofertó en torno a los 6,5 millones de dólares, además de exigir avales bancarios, una condición que marca la firmeza del club a la hora de desprenderse de una de sus piezas con mayor valor de reventa.

De figura continental a opción negociable

Si bien Di Cesare fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2024, donde aportó goles y solidez defensiva, en el tramo final de la última temporada perdió terreno en la consideración de Gustavo Costas. Esa situación, sumada a la abundancia de centrales en el plantel, lo colocó dentro del grupo de jugadores transferibles ante una oferta importante.

Competencia europea y un escenario abierto

River no corre solo. En las últimas horas, Lazio de Italia también realizó un sondeo para conocer detalles del defensor, lo que eleva la competencia y complejiza la negociación. Por ahora, en Núñez se trató de una consulta inicial, pero el interés es concreto. Con la defensa como una de las prioridades del cuerpo técnico, el nombre de Marco Di Cesare empieza a ganar fuerza y promete ser uno de los ejes del mercado en este arranque de enero.

