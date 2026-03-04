Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

La indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en la causa por presuntas irregularidades fiscales, fue postergada por un cambio de abogado

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio Tapia , en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado.

La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia. La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

Tapia y otros dirigentes de la AFA son investigados en la causa que revisa las deudas de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), promotora de la causa. Se los acusa de retención indebida de unos 19.000 millones de pesos.

En rechazo a la denuncia de la ARCA que derivó en las indagatorias, la mayoría de los clubes de futbol se encolumnaron detrás de la dirigencia de AFA y resolvieron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, que se iba a desarrollar entre el 5 y el 9 de marzo.

