Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

La indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en la causa por presuntas irregularidades fiscales, fue postergada por un cambio de abogado

4 de marzo 2026 · 16:31hs
La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado.

La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia. La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

Tapia y otros dirigentes de la AFA son investigados en la causa que revisa las deudas de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), promotora de la causa. Se los acusa de retención indebida de unos 19.000 millones de pesos.

En rechazo a la denuncia de la ARCA que derivó en las indagatorias, la mayoría de los clubes de futbol se encolumnaron detrás de la dirigencia de AFA y resolvieron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, que se iba a desarrollar entre el 5 y el 9 de marzo.

En desarrollo...

