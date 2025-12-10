Flamengo se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo le ganó 2 a 1 a Cruz Azul de México y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental que se está disputando en Qatar, Egipto y Arabia Saudita

Flamengo le ganó 2 a 1 a Cruz Azul de México y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental que se está disputando en Qatar, Egipto y Arabia Saudita. Los goles fueron del uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 17' del primer tiempo y a los seis' del segundo; Jorge Sánchez para los mexicanos a los 44' de la primera etapa.

El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto después de vencer al representante de Concacaf en busca de la final, en donde ya espera el Paris Saint Germain.

De Arrascaeta abrió el marcador a los 15 minutos tras un error defensivo de Gonzalo Piovi y definió con frialdad ante la salida del arquero.

Cruz Azul reaccionó con determinación, tomó la iniciativa y alcanzó el empate con un potente remate de Jorge Sánchez que venció a Agustín Rossi, luego de un gol anulado por fuera de juego en una acción previa. El primer tiempo cerró con paridad acorde al desarrollo.

En el complemento, Flamengo asumió el control del partido, ajustó líneas con los cambios de Filipe Luís y volvió a golpear por intermedio del mediocampista uruguayo, quien definió por encima de Andrés Gudiño para sellar el 2-1.

El conjunto de Río de Janeiro manejó el cierre con autoridad y no concedió espacios, mientras la Máquina Cementera no logró sostener la presión.

Embed - ¡DOBLETE de DE ARRASCAETA y #FLAMENGO ESTÁ en SEMIFINALES! | Cruz Azul 1–2 Flamengo | Resumen

Con este triunfo, Flamengo sumó un título internacional y mantuvo la ilusión de disputar el duelo ante el Paris Saint Germain en la Copa Intercontinental.

Además, cortó una racha de 44 años sin estrellas en este certamen, ya que su único antecedente databa de 1981, cuando se coronó frente a Liverpool.