Uno Santa Fe | Ovación | Flamengo

Flamengo se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo le ganó 2 a 1 a Cruz Azul de México y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental que se está disputando en Qatar, Egipto y Arabia Saudita

10 de diciembre 2025 · 17:55hs
Flamengo se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo le ganó 2 a 1 a Cruz Azul de México y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental que se está disputando en Qatar, Egipto y Arabia Saudita. Los goles fueron del uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 17' del primer tiempo y a los seis' del segundo; Jorge Sánchez para los mexicanos a los 44' de la primera etapa.

Flamengo arrancó con un triunfo la Copa Intercontinental

El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto después de vencer al representante de Concacaf en busca de la final, en donde ya espera el Paris Saint Germain.

De Arrascaeta abrió el marcador a los 15 minutos tras un error defensivo de Gonzalo Piovi y definió con frialdad ante la salida del arquero.

Cruz Azul reaccionó con determinación, tomó la iniciativa y alcanzó el empate con un potente remate de Jorge Sánchez que venció a Agustín Rossi, luego de un gol anulado por fuera de juego en una acción previa. El primer tiempo cerró con paridad acorde al desarrollo.

En el complemento, Flamengo asumió el control del partido, ajustó líneas con los cambios de Filipe Luís y volvió a golpear por intermedio del mediocampista uruguayo, quien definió por encima de Andrés Gudiño para sellar el 2-1.

El conjunto de Río de Janeiro manejó el cierre con autoridad y no concedió espacios, mientras la Máquina Cementera no logró sostener la presión.

Embed - ¡DOBLETE de DE ARRASCAETA y #FLAMENGO ESTÁ en SEMIFINALES! | Cruz Azul 1–2 Flamengo | Resumen

Con este triunfo, Flamengo sumó un título internacional y mantuvo la ilusión de disputar el duelo ante el Paris Saint Germain en la Copa Intercontinental.

Además, cortó una racha de 44 años sin estrellas en este certamen, ya que su único antecedente databa de 1981, cuando se coronó frente a Liverpool.

Flamengo Copa Intercontinental Cruz Azul
Noticias relacionadas
argentina acelero en el segundo tiempo e inicio el sudamericano u17 con un triunfo

Argentina aceleró en el segundo tiempo e inició el Sudamericano U17 con un triunfo

independiente rivadavia le puso precio a sebastian villa

Independiente Rivadavia le puso precio a Sebastián Villa

la insolita cantidad de finales que jugaria el ganador del clausura

La insólita cantidad de finales que jugaría el ganador del Clausura

conmocion por el fallecimiento de un historico de argentino de quilmes

Conmoción por el fallecimiento de un histórico de Argentino de Quilmes

Lo último

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Último Momento
Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles