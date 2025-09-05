Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

El argentino no disputó la práctica libre 1, pero volverá para la segunda sesión de entrenamientos. Ferrari, dueño de los mejores tiempos.

5 de septiembre 2025 · 10:03hs
Los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, dominaron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Hamilton se quedó con la primera posición gracias a su vuelta en la que registró un tiempo de 1:20,117, mientras que Leclerc terminó como su escolta, al finalizar a solo 169 milésimas.

Este resultado ilusiona de cara a lo que resta en el fin de semana a los tifosis de Ferrari, en un año verdaderamente para el olvido para la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1.

La gran sorpresa de la sesión fue el español Carlos Sainz Jr., de Williams, quien terminó en la tercera posición.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien lidera el campeonato, concluyó sexto.

La FP1, sin Franco Colapinto en Monza

Esta sesión no contó con la participación del argentino Franco Colapinto, quien le cedió su Alpine al estonio Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies. Su reemplazante de turno no pudo redondear una muy buena actuación y terminó último, a dos segundos de Hamilton, mientras que el otro piloto oficial del equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 18°.

La práctica libre 2 del GP de Italia, que ya contará con la presencia de Colapinto, comenzará a las 12 del mediodía (hora de Argentina).

