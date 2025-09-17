Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión e Independiente Rivadavia ya tienen árbitro confirmado

La AFA dio a conocer los jueces para el capítulo 9 del Apertura, donde Unión defenderá la punta de la Zona A ante Independiente Rivadavia.

17 de septiembre 2025 · 13:05hs
Unión se prepara para un nuevo desafío en el Torneo Clausura, donde marcha como líder de la Zona A junto a Barracas Central. Este sábado, desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en un encuentro que tendrá como juez principal a Pablo Echavarría.

LEER MÁS: La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

El árbitro cordobés estará acompañado por Juan Pablo Belatti (asistente 1), Agustín Méndez (asistente 2), Francisco Acosta (cuarto árbitro), mientras que en el VAR estarán Leandro Rey Hilfer y Franco Acita como AVAR.

Cómo les fue a Unión e Independiente Rivadavia con Pablo Echavarría

El historial de Echavarría con Unión marca 21 partidos dirigidos, con apenas cinco triunfos tatengues, 11 empates y cinco derrotas. Su primer antecedente fue el 28 de octubre de 2017, cuando el rojiblanco venció a Godoy Cruz 2-0 en Santa Fe con goles de Lucas Gamba y Diego Zabala. La última vez fue este mismo año, el 2 de marzo, en la victoria 1-0 ante Gimnasia LP, con tanto de Lionel Verde.

Por el lado de la Lepra mendocina, el juez los dirigió en nueve oportunidades, con un balance de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. La primera vez fue en 2017, en un 2-2 ante All Boys en Floresta. Su última designación con los azules fue el pasado 30 de julio, en el triunfo 2-1 frente a Central Córdoba de Rosario.

Fecha 9 del Apertura

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erick Grunman

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Julio Fernández

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariana De Almeida

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Franco Acita

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Brian Ferreyra

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Joaquín Gil

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisella Trucco

16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Ignacio Baliño

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Felipe Viola

AVAR: Javier Delbarba

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

LEER MÁS: Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Hugo Páez

Unión Independiente Rivadavia Pablo Echavarría
Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

El gran dilema de Unión para defender la punta ante Independiente Rivadavia

El gran dilema de Unión para defender la punta ante Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Juego clandestino en Santa Fe: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino en Santa Fe: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón

Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Juego clandestino en Santa Fe: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino en Santa Fe: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

La historia detrás de la supuesta salida de Medrán en Colón

La historia detrás de la supuesta salida de Medrán en Colón

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit