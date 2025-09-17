Unión se prepara para un nuevo desafío en el Torneo Clausura, donde marcha como líder de la Zona A junto a Barracas Central. Este sábado, desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en un encuentro que tendrá como juez principal a Pablo Echavarría.
Unión e Independiente Rivadavia ya tienen árbitro confirmado
La AFA dio a conocer los jueces para el capítulo 9 del Apertura, donde Unión defenderá la punta de la Zona A ante Independiente Rivadavia.
Por Ovación
El árbitro cordobés estará acompañado por Juan Pablo Belatti (asistente 1), Agustín Méndez (asistente 2), Francisco Acosta (cuarto árbitro), mientras que en el VAR estarán Leandro Rey Hilfer y Franco Acita como AVAR.
Cómo les fue a Unión e Independiente Rivadavia con Pablo Echavarría
El historial de Echavarría con Unión marca 21 partidos dirigidos, con apenas cinco triunfos tatengues, 11 empates y cinco derrotas. Su primer antecedente fue el 28 de octubre de 2017, cuando el rojiblanco venció a Godoy Cruz 2-0 en Santa Fe con goles de Lucas Gamba y Diego Zabala. La última vez fue este mismo año, el 2 de marzo, en la victoria 1-0 ante Gimnasia LP, con tanto de Lionel Verde.
Por el lado de la Lepra mendocina, el juez los dirigió en nueve oportunidades, con un balance de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. La primera vez fue en 2017, en un 2-2 ante All Boys en Floresta. Su última designación con los azules fue el pasado 30 de julio, en el triunfo 2-1 frente a Central Córdoba de Rosario.
Fecha 9 del Apertura
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erick Grunman
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Julio Fernández
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariana De Almeida
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Franco Acita
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Brian Ferreyra
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisella Trucco
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Ignacio Baliño
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Felipe Viola
AVAR: Javier Delbarba
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gastón Suárez
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Hugo Páez