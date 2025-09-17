Cayó en Recreo uno de los diez prófugos más buscados de Santa Fe: detuvieron a Ernesto Quintana

Fue capturado en el barrio Las Mercedes de Recreo. Estaba prófugo por un homicidio en Sauce Viejo y vinculado a una banda narco que operaba en el río Paraná.

En un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), fue detenido este miércoles por la mañana en la ciudad de Recreo Ernesto Fabián Quintana , señalado como uno de los prófugos más buscados de la provincia. El procedimiento se concretó en una vivienda del barrio Las Mercedes, donde los agentes lograron reducirlo sin que se produjeran incidentes.

Durante la requisa en el domicilio, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 mm marca Taurus, sin numeración, con munición en recámara , además de seis teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.

En este caso se ofrecían 25.000.000 de pesos a cambio de información sobre su paradero.

Vínculos

Quintana era intensamente buscado luego de la captura del narcotraficante rosarino Waldo Bilbao, con quien mantenía vínculos. Sobre él pesan acusaciones por un homicidio cometido en Sauce Viejo en 2020 y por su participación en una banda integrada por argentinos y paraguayos dedicada al descargue de estupefacientes en el río Paraná, a la altura de Santa Rosa de Calchines.

El operativo fue dispuesto por la fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza, quien sigue la investigación por el crimen de Matías Casco. Fuentes policiales precisaron que la detención fue posible tras tareas de inteligencia y el seguimiento realizado en la zona de Recreo, que derivaron en el cerrojo policial que permitió atraparlo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas en el marco de las causas en las que está imputado.

¿Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe?

Matías Ignacio Gazzani. Recompensa de 70 millones de pesos

Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos)

Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos)

Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos)

Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos)

Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos)

Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (30 millones de pesos)

Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos)

Fernando Andrés "Colo" Cappelletti (20 millones de pesos)

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

El gobierno santafesino paga por información útil para cerrar la búsqueda de los prófugos y esclarecer los delitos denunciados. En ningún caso habrá que esperar hasta el cierre del proceso penal con una sentencia para cobrar.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que los datos sirven para avanzar en la pesquisa, el Estado entrega la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa", resumió el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

La identidad de los testigos queda absolutamente bajo reserva. En cuanto a la persona que colabora, fuentes oficiales aclararon: "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración".

Además de los 385 millones de pesos del presupuesto provincial, algunos prófugos como Matías Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. Estas medidas no interfieren ni se contraponen con la iniciativa del gobierno de Santa Fe.

¿Cómo aportar información para cobrar recompensas?

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Otra opción es presentarse en alguna de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):