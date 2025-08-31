En VIVO: Franco Colapinto quiere dar la nota GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, donde Oscar Piatri hizo la pole.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 09:27hs
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, que inició con las prácticas libres y tuvo este sábado la clasificación.

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Zandvoort.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería.

El pilarense no está teniendo una buena temporada: viene de finalizar 18 en Hungría, tras una carrera en la que todas las miradas apuntaron a Alpine, su mala estrategia y sus demoras en las paradas. Tras unas prometedoras prácticas libres, en la Qualy terminó en el puesto 16.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Países Bajos

El GP de Países Bajos se corre este domingo desde las 10 horas de la Argentina.

Domingo 31 de agosto:

  • Carrera: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

