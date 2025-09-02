Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: quiénes son los máximos ganadores en Monza

El de Italia es uno de los Grandes Premios más emblemáticos en la Fórmula 1. Toda la historia detrás de Monza.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 12:37hs
Fórmula 1: quiénes son los máximos ganadores en Monza

El Gran Premio de Italia, que corresponde a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana y contará con la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine).

Este Gran Premio dijo presente en absolutamente todas las ediciones del campeonato de Fórmula 1, que se disputa desde 1950. El hogar de este evento fue siempre el mítico autódromo nacional de Monza, a excepción del año 1980, que se corrió en Imola.

El circuito de Monza, que es conocido como el “Templo de la velocidad”, cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y tiene solo 11 curvas.

El récord de mayor cantidad de triunfos en este Gran Premio lo comparten dos leyendas como el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton, ambos con cinco. El “Kaiser” se quedó con la victoria en 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006, mientas que Hamilton hizo lo propio en 2012, 2014, 2015, 2017 y 2018.

El podio de pilotos más ganadores en Italia lo completa el brasilero Nelson Piquet, gracias a sus triunfos en 1980, 1983, 1986 y 1987.

Fangio, siempre presente en la Fórmula 1

Otro que aparece entre los de arriba en la lista es el argentino Juan Manuel Fangio, que se impuso de manera consecutiva en 1953, 1954 y 1955. Los otros pilotos que ganaron la misma cantidad de veces que “El Maestro” fueron Stirling Moss (1956, 1957 y 1959), Ronnie Peterson (1973, 1974 y 1976), Alain Prost (1981, 1985 y 1989), Rubens Barrichello (2002, 2004 y 2009) y Sebastian Vettel (2008, 2011 y 2013).

Además de Hamilton, los otros pilotos que actualmente están en la parrilla de largada y que pudieron ganar en Italia son el español Fernando Alonso (2007 y 2010), el neerlandés Max Verstappen (2022 y 2023), el monegasco Charles Leclerc (2019 y 2024) y el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly (2020).

En lo que respecta a los constructores, la escudería más ganadora en Italia es Ferrari, con 20 triunfos, y es seguida en la lista por McLaren (11) y Mercedes (7).

Fórmula 1 Monza Italia
Noticias relacionadas
en vivo: franco colapinto quiere dar la nota gp de paises bajos de la formula 1

En VIVO: Franco Colapinto quiere dar la nota GP de Países Bajos de la Fórmula 1

colapinto redondeo una muy buena actuacion en las practicas libres en paises bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

formula 1: asi fue el insolito despiste de verstappen en el gp de paises bajos

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

colapinto cumplio y termino 18º en la practica libre 1 del gp de paises bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Lo último

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Último Momento
El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia en un solo fin de semana: Debemos volver a empezar

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia en un solo fin de semana: "Debemos volver a empezar"

El acierto de Madelón para que Unión sea un equipo que se recita de memoria

El acierto de Madelón para que Unión sea un equipo que se recita de memoria

Ovación
Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional