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Seis policías fueron aprehendidos por la muerte violenta de un detenido en un calabozo de la Comisaría 8ª de Santa Fe

La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación. Los seis policías serán llevados este viernes a una audiencia imputativa

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de julio 2026 · 09:31hs
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La Comisaría Octava de Santa Fe

UNO Santa Fe

La Comisaría Octava de Santa Fe

Este miércoles, en la ciudad de Santa Fe, la investigación por la muerte de Mauro Daniel González, el hombre de 35 años que falleció mientras permanecía alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª, registró un avance significativo con la aprehensión de seis policías de la Policía de Santa Fe (PSF). La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.

De los seis policías aprehendidos, cinco integran el Comando Radioeléctrico y uno pertenece al Cuerpo Guardia de Infantería (CGI). Todos serán llevados este viernes a una audiencia imputativa, en la que el fiscal les atribuirá los delitos que se les imputan y expondrá las pruebas reunidas durante la investigación.

La muerte de Mauro González

El caso se remonta al 17 de enero, cuando Mauro González fue aprehendido frente a su vivienda, en barrio Yapeyú, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un presunto desorden en la vía pública. Según sostiene la familia, el procedimiento estuvo marcado por un uso excesivo de la fuerza y constituyó un episodio de violencia institucional.

De acuerdo con la investigación, durante la aprehensión varios testigos afirmaron haber observado agresiones contra González. Además, la causa incorpora registros de cámaras de seguridad, imágenes y videos aportados por vecinos, con los que se busca reconstruir lo ocurrido durante el operativo.

Tras su aprehensión, González fue trasladado a distintas dependencias policiales y examinado por un médico, quien dejó constancia de lesiones que demandaban varios días de recuperación. Posteriormente quedó alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª, dependiente de la Unidad Regional I La Capital.

La orden de liberación que no se cumplió

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es que, según consta en el expediente, el fiscal que intervino inicialmente había ordenado su liberación alrededor de las 22.40 del 17 de enero. Sin embargo, esa disposición nunca se concretó.

Horas más tarde, cuando los efectivos se disponían a notificarlo para hacer efectiva su libertad, Mauro González fue hallado sin signos vitales dentro de la celda.

Aplicación del Protocolo de Minnesota

Tras el fallecimiento, la investigación pasó de la Fiscalía de Homicidios a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del MPA, que ordenó la aplicación del Protocolo de Minnesota, el instrumento internacional utilizado para investigar muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

La familia de la víctima, que interviene como querellante con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, sostiene que la investigación debe analizar no solo las circunstancias de la muerte, sino también todo el procedimiento previo, incluida la aprehensión, el traslado, la atención médica recibida y las eventuales omisiones de los policías responsables de garantizar la integridad física de la persona que permanecía bajo custodia.

Audiencia imputativa

Con las aprehensiones concretadas, la causa ingresa en una etapa clave para el esclarecimiento de los hechos. La audiencia imputativa, prevista para este viernes, marcará el inicio del proceso judicial contra los seis policías, mientras el fiscal Ezequiel Hernández continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales por la muerte de Mauro González mientras permanecía bajo custodia policial.

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