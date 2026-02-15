Uno Santa Fe | Ovación | Francia

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Francia dio un golpe de autoridad en Cardiff y aplastó a Gales por 54-12 en el Principality Stadium por la segunda fecha del Seis Naciones 2026.

15 de febrero 2026 · 19:09hs
Francia venció con autoridad 54-12 a Gales en Cardiff.

El seleccionado de Francia dio una verdadera exhibición en el Principality Stadium y derrotó con autoridad a Gales en Cardiff, resultado que lo deposita en lo más alto del Seis Naciones. El equipo dirigido por Fabien Galthié mostró contundencia, dinámica y una eficacia demoledora cada vez que pisó campo rival.

Con un pack dominante y backs filosos, Francia marcó diferencias desde el inicio y nunca le permitió al seleccionado del Dragón meterse en partido.

Francia fue contundente con Gales

Francia pasó por encima de Gales en Cardiff, acentuando la profunda crisis de los Dragones, que no ganan un partido del Seis Naciones desde marzo de 2023, y se sitúa al frente de la clasificación y como la única con opciones de llevarse el Gran Slam de 2026, un título que consigue la selección que se impone en todos sus partidos. Todos han perdido ya en dos jornadas, salvo Francia.

Italia e Inglaterra lo hicieron el sábado y Escocia, en la primera jornada. Gales, en ambas ocasiones. Tras la derrota del XV de la Rosa en Edimburgo, el XV del Gallo toma el relevo de favorito de manos de sus eternos rivales ingleses, que en la última jornada tendrán que viajar a París.

Curiosamente, el resultado de este domingo en Cardiff (12-54) deshace un empate histórico a 51 victorias para cada uno de los contendientes en más de un siglo de rivalidad. Aunque ahora parezca mentira, a la luz de una de sus peores rachas, el XV del Dragón se llevó el título en 2021. No gana a Francia desde 2019 y se ha llevado las dos últimas “cucharas de madera”.

Perdió Italia y festejó Escocia

Con una gran cuota de esfuerzo, Irlanda venció a Italia por 20 a 13 y de esta forma se recuperó, en parte de la dura derrota sufrida en el comienzo de la competencia ante Francia. Con un try de Jamie Osborne, el seleccionado verde se puso en ventaja por 5 a 0 y cuando parecía que se acomodaba para dominar las acciones del cotejo, Italia apareció con tesón para emparejar el desarrollo del partido.

Paolo Garbisi sumó un penal y Giacomo Nicotera se zambulló en el ingoal para que el "10" transformara la jugada en siete puntos clave. Sobre el cierre de la etapa, Irlanda solo esperaba el silbato para ir al descanso y reordenar las piezas.

En el segundo tiempo, Irlanda remontó en su juego y amplió la diferencia con conquistas de Jack Conan y Robert Baloucoune. Un nuevo penal de Garbisi dejó el parcial a solo siete puntos con 14 minutos por jugar, dándole una cuota de dramatismo al compromiso. Irlanda campeó el temporal, la andanada de la Azzurra y se quedó con el triunfo.

Tras la derrota sufrida hace una semana ante Italia en Roma, Escocia se recuperó ante su gente, y en el mítico estadio de Murrayfield, en Edimburgo, logró una victoria trascendental por 31 a 20 en el clásico ante Inglaterra, por la segunda fecha del Torneo de las Seis Naciones.

-Seis Naciones 2026

-Resultados Segunda Fecha:

Irlanda 20-Italia 13

Escocia 31-Inglaterra 20

Gales 12- Francia 54

-Posiciones: Francia 10, Escocia 6, Inglaterra e Italia 5, Irlanda 4, Gales 0.

-Próxima fecha:

Sábado 21/2, 10.10, Inglaterra vs. Irlanda

Sábado 21/2, 12,40, Gales vs. Escocia

Domingo 22/2, 10,10, Francia vs. Italia

