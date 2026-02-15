Uno Santa Fe | Ovación | Las Yaguaretés

Las Yaguaretés se consagraron campeonas en Nairobi

Las Yaguaretés en el último compromiso perdieron contra Sudáfrica. Igualmente, terminaron primeras y el próximo desafío será el 21 y 22 en Uruguay.

Ovación

Por Ovación

15 de febrero 2026 · 19:03hs
Las Yaguaretés hicieron historia en Nairobi y finalizaron en el primer puesto.

Las Yaguaretés hicieron historia en Nairobi y finalizaron en el primer puesto.

Las Yaguaretés completaron este domingo su debut en el SVNS 2 en la primera ventana que se disputó en Nairobi con una victoria y una derrota ante Kenia y Sudáfrica, respectivamente, y terminaron primeras en la tabla general. Las dirigidas por Nahuel García iniciaron la jornada durante la madrugada del domingo con una extensión de la racha positiva del sábado ya que consiguieron la cuarta victoria ante las locales.

Las Yaguaretés campeonas en Nairobi

Las Yaguaretés continúan escribiendo nuevos capítulos en su historia. Nairobi, Kenia, fue el escenario de una nueva prueba de fuego para el seleccionado nacional, en el cual demostraron que tienen hambre de gloria. Tras cuatro victorias en cinco presentaciones, el equipo argentino se consagró campeón de la primera etapa del SVNS 2. De esta manera, Argentina lidera la tabla de posiciones de la categoría con 20 puntos tras la obtención del título y ya tiene en la cabeza el próximo certamen en Montevideo a disputarse el 21 y 22 de marzo.

Vale recordar que los seis equipos participantes (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) jugarán en cada etapa un formato de todos contra todos. Finalizadas las tres competencias, los primeros cuatro seleccionados clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

image
Las Yaguaret&eacute;s campeonas en Nairobi: perdieron el invicto pero igual festejaron.

Las Yaguaretés campeonas en Nairobi: perdieron el invicto pero igual festejaron.

El segundo día de competencias para Argentina en Nairobi la enfrentaba a la selección local: Kenia, la cual llegaba con dos derrotas y una victoria. El encuentro fue parejo durante los 14 minutos. La defensa férrea de ambos equipos fue la característica principal del juego, tal es así que se apoyó un solo try en todo el partido y fue gracias a Cristal Escalante a los dos minutos del primer tiempo. Tras esa conquista, tanto en la primera como en la segunda mitad, ninguno de los dos seleccionados marcó tantos y fue victoria, la cuarta en el torneo, para Las Yaguaretés por 5-0.

Argentina formó de la siguiente manera para enfrentar a Kenia: Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. Luego ingresaron, Azul Medina, Candela Delgado, Antonella Reding, Francesca Iacaruso y Milagros Lecuona. El try argentino lo marcó Cristal Escalante.

En la mañana de Argentina, el seleccionado nacional cerró su participación en Nairobi al enfrentar a Sudáfrica, partido que definía el primer lugar de la primera etapa del SVNS 2. A los dos minutos de juego, Cristal Escalante imprimió velocidad y rompió la línea sudafricana para apoyar el primer try del encuentro, con posterior conversión de Sofía González. El conjunto sudafricano golpeó instantáneamente e igualó el marcador 7-7, resultado que continuó hacia el descanso.

En la segunda mitad, Sofía González volvió a facturar para las dirigidas por Nahuel García y así llevar el tanteador 12-7 a falta de cinco minutos para el final. A pesar de batallar en cada contacto, Argentina quedó con seis jugadoras en cancha tras la tarjeta amarilla a Cristal Escalante a un minuto para finalizar el juego. Sudáfrica aprovechó la jugadora de más e igualó el partido con un try sobre el final y llevó el encuentro a tiempo extra, el cual iba a determinar al ganador con punto de oro. Cerca del final del primer tiempo extra, las sudafricanas cortaron la línea argentina y a toda velocidad ya fueron inalcanzables para la defensa argentina. Try sudafricano y victoria 17-12.

Argentina formó con Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. Luego ingresaron, Azul Medina, Candela Delgado, Antonella Reding. No sumaron minutos Francesca Iacaruso ni Milagros Lecuona. Los tries argentinos los marcaron Cristal Escalante y Sofía González, quien también acertó una conversión.

Las Yaguaretés Sudáfrica Uruguay
Francia venció con autoridad 54-12 a Gales en Cardiff.

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Los Leones cerraron la primera ventana del año con otra victoria ante India.

Los Leones cerraron la serie en Rourkel con una victoria

atletico de madrid fue goleado por el rayo vallecano y quedo a 15 puntos de la cima

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

una figura de independiente se lesiono y se perdera los proximos tres partidos

Una figura de Independiente se lesionó y se perderá los próximos tres partidos

