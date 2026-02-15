Los Leones cerraron la serie en Rourkel con una victoria

El seleccionado masculino de hockey, Los Leones, superó por 4 a 2 a India en el cierre de la primera ventana del año de la Pro League.

Los Leones completaron la primera gira del 2026 en India con un saldo positivo: dos triunfos frente al conjunto local y dos derrotas ante Bélgica. Después de los primeros ocho partidos, el equipo de Lucas Rey se ubica en la segunda posición con 17 puntos, a cinco de los Red Lions, los únicos invictos de la temporada.

El seleccionado masculino venció este domingo por 4-2 a India con goles de Tadeo Marcucci, en dos oportunidades, Tomás Domene y Lucio Méndez y se recuperó de la segunda derrota del viernes ante los belgas.

Los Leones vencieron a India

Los Leones finalizaron su paso por la ventana de la FIH Pro League en Rourkela con una sólida victoria por 4 a 2 frente a India. En un partido donde Thomas Habif lució la cinta de capitán, el seleccionado nacional volvió a superar al anfitrión —a quien ya había goleado 8-0 en el primer cruce— gracias a los tantos de Tomás Domene, Lucio Méndez Pin y un doblete de Tadeo Marcucci.

Desde el inicio, Argentina se mostró punzante, generando peligro constante en el área rival. Durante el primer cuarto, el equipo dispuso de dos córners cortos: uno de Nicolás Della Torre que pasó cerca y otro de Tomás Domene que impactó en el palo. Aunque los dirigidos por Lucas Rey lograron convertir en una segunda jugada de fijo, el gol fue anulado por decisión arbitral, cerrando los primeros 15 minutos sin modificaciones en el marcador.

La apertura llegó en el segundo cuarto. Tomás Domene, con la camiseta 21, ejecutó un córner corto con precisión para establecer el 1-0. Minutos más tarde, tras una gran recuperación sobre la banda izquierda, Lucas Toscani asistió con un flick aéreo a Tadeo Marcucci, quien controló y definió rápido para estampar el 2-0 antes del descanso.

En el tercer cuarto, Argentina mantuvo la intensidad. Tras sobrevivir a un corto de India y perder el video ref, el equipo construyo un ataque colectivo: Nicolás Della Torre conectó con Lucas Toscani, quien desbordó y lanzó el centro atrás para que Lucio Méndez Pin definiera de revés, poniendo el 3-0.

Ya en el último cuarto, Tadeo Marcucci capturó un rebote tras una jugada preparada de córner corto y definió con sutileza para el 4-0. India reaccionó sobre el final: primero con un desvío a los 50 minutos que venció a Tomás Santiago, y luego con un penal convertido por Sanjay a falta de dos minutos, decretando el 4-2 definitivo.

Con esta victoria, Los Leones cierran esta etapa de la competencia sumando una nueva victoria. La próxima serie será del 13 al 21 de junio en Londres, donde enfrentarán a Inglaterra y Australia.