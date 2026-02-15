Uno Santa Fe | Ovación | Los Leones

Los Leones cerraron la serie en Rourkel con una victoria

El seleccionado masculino de hockey, Los Leones, superó por 4 a 2 a India en el cierre de la primera ventana del año de la Pro League.

Matías Russo

Por Matías Russo

15 de febrero 2026 · 19:06hs
Los Leones cerraron la primera ventana del año con otra victoria ante India.

Los Leones cerraron la primera ventana del año con otra victoria ante India.

Los Leones completaron la primera gira del 2026 en India con un saldo positivo: dos triunfos frente al conjunto local y dos derrotas ante Bélgica. Después de los primeros ocho partidos, el equipo de Lucas Rey se ubica en la segunda posición con 17 puntos, a cinco de los Red Lions, los únicos invictos de la temporada.

El seleccionado masculino venció este domingo por 4-2 a India con goles de Tadeo Marcucci, en dos oportunidades, Tomás Domene y Lucio Méndez y se recuperó de la segunda derrota del viernes ante los belgas.

Los Leones vencieron a India

Los Leones finalizaron su paso por la ventana de la FIH Pro League en Rourkela con una sólida victoria por 4 a 2 frente a India. En un partido donde Thomas Habif lució la cinta de capitán, el seleccionado nacional volvió a superar al anfitrión —a quien ya había goleado 8-0 en el primer cruce— gracias a los tantos de Tomás Domene, Lucio Méndez Pin y un doblete de Tadeo Marcucci.

Desde el inicio, Argentina se mostró punzante, generando peligro constante en el área rival. Durante el primer cuarto, el equipo dispuso de dos córners cortos: uno de Nicolás Della Torre que pasó cerca y otro de Tomás Domene que impactó en el palo. Aunque los dirigidos por Lucas Rey lograron convertir en una segunda jugada de fijo, el gol fue anulado por decisión arbitral, cerrando los primeros 15 minutos sin modificaciones en el marcador.

La apertura llegó en el segundo cuarto. Tomás Domene, con la camiseta 21, ejecutó un córner corto con precisión para establecer el 1-0. Minutos más tarde, tras una gran recuperación sobre la banda izquierda, Lucas Toscani asistió con un flick aéreo a Tadeo Marcucci, quien controló y definió rápido para estampar el 2-0 antes del descanso.

En el tercer cuarto, Argentina mantuvo la intensidad. Tras sobrevivir a un corto de India y perder el video ref, el equipo construyo un ataque colectivo: Nicolás Della Torre conectó con Lucas Toscani, quien desbordó y lanzó el centro atrás para que Lucio Méndez Pin definiera de revés, poniendo el 3-0.

Ya en el último cuarto, Tadeo Marcucci capturó un rebote tras una jugada preparada de córner corto y definió con sutileza para el 4-0. India reaccionó sobre el final: primero con un desvío a los 50 minutos que venció a Tomás Santiago, y luego con un penal convertido por Sanjay a falta de dos minutos, decretando el 4-2 definitivo.

Con esta victoria, Los Leones cierran esta etapa de la competencia sumando una nueva victoria. La próxima serie será del 13 al 21 de junio en Londres, donde enfrentarán a Inglaterra y Australia.

Los Leones India Bélgica
Noticias relacionadas
cerundolo le gano a darderi y se quedo con el titulo en el argentina open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Francia venció con autoridad 54-12 a Gales en Cardiff.

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Las Yaguaretés hicieron historia en Nairobi y finalizaron en el primer puesto.

Las Yaguaretés se consagraron campeonas en Nairobi

atletico de madrid fue goleado por el rayo vallecano y quedo a 15 puntos de la cima

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Lo último

El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Último Momento
El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Los Leones cerraron la serie en Rourkel con una victoria

Los Leones cerraron la serie en Rourkel con una victoria

Las Yaguaretés se consagraron campeonas en Nairobi

Las Yaguaretés se consagraron campeonas en Nairobi

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus