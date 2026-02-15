El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

15 de febrero 2026 · 19:25hs
El Arsenal derrotó 4-0 al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup de Inglaterra. El equipo londinense llegaba a este partido tras el empate 1-1 el jueves ante el Brentford por la fecha 26 de la English Premier League, certamen que lo tiene como líder con 57 puntos.

En esta edición de la FA Cup, los del español Mikel Arteta debutaron el pasado domingo 11 de enero con una cómoda victoria por 4-1 sobre el Portsmouth en Fratton Park.

Este domingo en el Emirates stadium, el delantero Noni Madueke abrió la cuenta para el Arsenal a los 11 minutos. En el círculo central, el mediocampista Eberechi Eze metió un gran pase en cortada para Madueke que quedó mano a mano ante el arquero Sam Tickle, le definió sutilmente al palo derecho y puso el 1-0.

Tan solo siete minutos después, el equipo de Londres amplió la ventaja con el gol del brasileño Gabriel Martinelli en el partido. Nuevamente con un pase preciso de Eze, esta vez a la espalda de la defensa del Wigan, el oriundo de San Pablo quedó solo dentro del área en la zona diestra y remató cruzado, marcando el 2-0.

El Arsenal llegó al 3-0 a los 23 minutos de juego, en la anotación en contra de Jack Hunt. Tras un desborde por la izquierda del español Christian Mosquera, el defensor metió el buscapié al segundo palo donde el del Wigan se la llevó puesta y aumentó la ventaja para los de Arteta.

A los 27 minutos, el equipo de Londres selló la goleada con el tanto del brasileño Gabriel Jesús. El mediocampista danés Christian Norgaard metió un gran pelotazo desde su campo a la espalda de la defensa del Wigan, donde apareció el ex Manchester City que la paró, se acomodó y se la picó al arquero Tickle, marcando el 4-0.

Arsenal espera rival en la FA Cup

Con este resultado, el Arsenal clasificó a los octavos de final de la FA Cup donde aún no tiene rival definido, el cual se sorteará este lunes tras el partido entre Macclesfield y Brentford que cerrarán esta instancia.

La jornada de domingo de fútbol en Inglaterra inició con el triunfo 4-2 en penales del Leeds United sobre el Birmingham City tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, la victoria 1-0 del Wolverhampton Wanderers sobre el Grimbsy Town, el triunfo 1-0 del Sunderland sobre el Oxford United y la victoria 2-1 del Fulham sobre el Stoke City.

