Cuestionan la reforma laboral por su impacto en salarios y salud: "Generará más conflictos y menos protección"

La presidenta del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Santa Fe, Gabriela Coronel, criticó los cambios aprobados en el Senado y alertó sobre mayor litigiosidad, recorte de derechos y desfinanciamiento del sistema

La presidenta del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Santa Fe , Gabriela Coronel , cuestionó con dureza la reforma laboral aprobada en el Senado y advirtió que se trata de una iniciativa “regresiva” que puede generar más conflictividad, litigiosidad e incertidumbre jurídica .

En diálogo con el programa Mañana UNO (UNO 106.3) , la especialista sostuvo que el tratamiento legislativo fue “demasiado rápido” para la cantidad de cambios que introduce la norma. “Se modifican muchos institutos al mismo tiempo y, además, conviven con el DNU 70/2023 y la Ley Bases. Eso genera un escenario de confusión normativa ”, explicó.

Una reforma “regresiva” para los trabajadores

Coronel afirmó que, en términos generales, la iniciativa implica un retroceso en derechos laborales. “Entendemos que es una reforma regresiva para los trabajadores y trabajadoras, y que va a provocar más juicios y conflictos”, señaló.

Uno de los puntos más sensibles, según indicó, es la eliminación de las multas por trabajo no registrado, lo que derivó en un aumento de demandas por daños y perjuicios. “Ya hay fallos con criterios muy diferentes, lo que incrementa la inseguridad jurídica”, advirtió.

Riesgo de mayor litigiosidad

La presidenta del Instituto también remarcó que la ley incluye mecanismos que podrían estimular los juicios, como la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas luego de una sentencia. “A muchos empleadores les convendrá litigar y esperar el fallo antes que pagar de manera inmediata”, explicó.

Además, anticipó una avalancha de planteos de inconstitucionalidad, especialmente en los artículos que limitan reclamos por trabajo no registrado. “La Constitución establece que todo daño debe ser reparado. No se puede prohibir reclamar”, subrayó.

Impacto en la seguridad social y en los sindicatos

Otro de los ejes cuestionados es la creación del Fondo de Cese Laboral, que permitirá a los empleadores destinar parte de sus aportes a un sistema alternativo de indemnización.

Para Coronel, esta medida implica una desfinanciación del sistema de seguridad social. “Se reducen los aportes y no está claro quién va a administrar esos fondos ni si realmente servirán para cubrir indemnizaciones”, alertó.

También señaló afectaciones al derecho de huelga, a las contribuciones sindicales y al financiamiento de las obras sociales. “La reforma apunta a debilitar el sistema en su conjunto”, afirmó.

Cambios en licencias médicas y reducción salarial

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es la modificación del régimen de licencias por enfermedad. La ley contempla reducciones salariales cuando la lesión provenga de una “actividad voluntaria y consciente de riesgo”.

“Ese concepto es imposible de delimitar. Todo en la vida implica algún riesgo. Esto va a terminar discutiéndose caso por caso en la Justicia”, explicó.

En ese sentido, advirtió que la norma podría habilitar rebajas salariales en un contexto donde el poder adquisitivo ya está deteriorado. “En 2025, el salario perdió frente a la inflación. Estas medidas agravan esa situación”, remarcó.

Jornada laboral y “normalización” del trabajo excesivo

Coronel también cuestionó la flexibilización horaria y el denominado banco de horas, que podría derivar en jornadas de hasta 12 horas. “Estamos naturalizando trabajar 12 horas por día, cuando en otros países se discute reducir la jornada. La hora extra es extra, no para todos los días”, sostuvo. Según explicó, el exceso de trabajo impacta en la salud física y mental y aumenta el riesgo de accidentes laborales. “Trabajadores agotados son más vulnerables”, afirmó.

Retroactividad y desigualdad entre empleados

Consultada sobre la aplicación de la ley, indicó que existe incertidumbre respecto a su alcance. “Seguramente van a intentar aplicarla a todas las relaciones vigentes. Eso generará trabajadores con distintos derechos dentro de una misma empresa”, advirtió. Como ejemplo, mencionó que dos empleados con la misma enfermedad podrían cobrar distintos porcentajes de salario según cuándo fueron contratados.

La abogada aclaró que la reforma no modifica el régimen de Riesgos del Trabajo, pese a que el Gobierno sostiene que busca reducir la litigiosidad. “La mayoría de los juicios laborales en Santa Fe son por accidentes de trabajo. Esta ley no toca ese problema”, señaló. Además, denunció demoras en los organismos administrativos: “La Comisión Médica hace meses que no fija juntas médicas. Eso empuja a los trabajadores a judicializar los reclamos”.

“No se bajará la litigiosidad ni se mejorará la calidad laboral”

En su balance final, Coronel consideró que la reforma no logrará sus objetivos declarados. “No va a reducir los juicios ni va a mejorar el empleo. Lo que hace es recortar derechos”, sostuvo. “Castigar al trabajador por enfermarse o hacer actividad física no es una solución. Como sociedad tenemos que discutir qué modelo laboral queremos”, concluyó.

La especialista adelantó que el debate continuará en la Cámara de Diputados y anticipó que, de aprobarse sin cambios, la norma tendrá un extenso recorrido judicial.