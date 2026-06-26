Misión internacional: cinco bomberos de Santa Fe viajarán a Venezuela para tareas de rescate humanitario

Los brigadistas integran la Brigada USAR Santa Fe (AR-15), que concentra sus operaciones en Gálvez antes de la partida. El contingente cuenta con certificación internacional y traslada equipamiento de alta precisión para intervenir en estructuras colapsadas. Por el estrés del traslado, no viajan los perros de búsqueda.

Un hito de solidaridad y alta capacitación técnica pone en valor al sistema de rescate de la provincia. Cinco bomberos voluntarios del cuerpo de la ciudad de Venado Tuerto fueron convocados de manera oficial para integrar la delegación de elite santafesina que viajará con destino a Venezuela, con el objetivo de brindar asistencia humanitaria de emergencia ante un escenario de desastre.

Los rescatistas Pablo González, Facundo Fruteros, Nelson Cisneros, Nery Rodríguez y Catalina Montiel emprendieron viaje en la madrugada de este viernes hacia Gálvez, el punto de concentración estratégica de la Brigada USAR Santa Fe (AR-15).

El jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, Francisco Acrap, precisó que la convocatoria llegó de forma directa a través de la Dirección de Operaciones de la Federación. El jefe del cuartel remarcó que el llamado internacional es consecuencia directa del estatus operativo alcanzado por la provincia: hace casi dos años, la brigada santafesina logró certificar bajo normas específicas como "equipo mediano", una selecta categorización técnica que los habilita formalmente a intervenir en catástrofes fuera de las fronteras de la Argentina.

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Logística y despliegue de la Brigada USAR Santa Fe (AR-15)

El contingente provincial se estructuró bajo pautas internacionales de autosuficiencia operativa en zona de catástrofe, priorizando la tecnología de detección por sobre los métodos tradicionales de rastreo.

"Una vez que el equipo llega al terreno afectado es donde se notifican las órdenes directas desde el comando unificado; allí se sabrá si la delegación santafesina trabajará de forma autónoma en un cuadrante asignado o en binomio con brigadas de otros países del mundo. Las primeras horas de arribo son determinantes", detalló Acrap respecto a la dinámica del centro de operaciones.

Tecnología de avanzada para la búsqueda de sobrevivientes del terremoto

El valor estratégico del contingente santafesino radica en el tipo de instrumental que trasladan en los baúles de carga. Al no contar en esta fase inicial con binomios de la brigada canina (K9) —una decisión fundamentada por la jefatura para preservar el bienestar y evitar el severo estrés de los animales ante un viaje de larga distancia en bodega—, la tecnología de punta será el insumo crítico para localizar personas atrapadas.

La misión humanitaria internacional se encuentra ejecutando su fase de revista e inventario final en el departamento San Jerónimo, coordinando los canales diplomáticos y los permisos aduaneros de las herramientas. Según las estimaciones operativas de la Federación de Bomberos, la partida definitiva del avión con los brigadistas y las toneladas de equipamiento técnico especializado podría concretarse en las próximas horas desde la pista del Aeropuerto de Sauce Viejo.