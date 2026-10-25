Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

El argentino llegó a ubicarse 15° luego de largar desde el fondo, pero un trompo en plena disputa con Arvid Lindblad y los daños en su Alpine terminaron condicionando su actuación en Austin.

Franco Colapinto no logró completar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino debió retirarse en la vuelta 37, después de una carrera en la que consiguió avanzar seis posiciones respecto de su lugar de partida. Cuando buscaba seguir progresando en el clasificador, un trompo y los problemas en su monoplaza complicaron sus posibilidades de continuar en competencia.

Una buena largada que le permitió avanzar

Colapinto inició la prueba desde el puesto 21, como consecuencia de una sanción de diez lugares por el cambio de componentes de su Alpine. Sin embargo, tuvo una salida positiva y en el primer giro consiguió superar a Valtteri Bottas y Lance Stroll para colocarse 19°.

Con el correr de las vueltas, el argentino advirtió por radio que no sentía bien el piso del auto y señaló dificultades para alcanzar una buena velocidad en las rectas. A pesar de esos inconvenientes, se mantuvo en la pelea y protagonizó varios intentos para superar a Carlos Sainz, quien logró sostener su posición.

Las paradas en boxes de otros pilotos favorecieron su avance y, en la vuelta 20, llegó al 15° lugar. Incluso, desde Alpine le indicaron que sus tiempos eran similares a los de su compañero Pierre Gasly.

El trompo con Lindblad y el abandono definitivo

La situación se complicó en el giro 25, cuando Colapinto hizo un trompo en la primera curva mientras disputaba el 14° puesto con Arvid Lindblad. El incidente lo hizo retroceder en el clasificador y dejó una pieza dañada en el lateral derecho de su monoplaza. Los comisarios analizaron la maniobra, pero finalmente no impusieron ninguna sanción.

En la vuelta 32, el equipo lo llamó a boxes para colocar neumáticos blandos. Regresó a la pista en el 19° puesto, con una vuelta de desventaja respecto de los líderes. Cinco giros más tarde volvió a ingresar a los pits y puso fin a su participación en Austin. Por el momento, Alpine no había comunicado oficialmente el motivo del abandono.