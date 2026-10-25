Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

El argentino llegó a ubicarse 15° luego de largar desde el fondo, pero un trompo en plena disputa con Arvid Lindblad y los daños en su Alpine terminaron condicionando su actuación en Austin.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 18:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto no logró completar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino debió retirarse en la vuelta 37, después de una carrera en la que consiguió avanzar seis posiciones respecto de su lugar de partida. Cuando buscaba seguir progresando en el clasificador, un trompo y los problemas en su monoplaza complicaron sus posibilidades de continuar en competencia.

LEER MÁS: Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

Una buena largada que le permitió avanzar

Colapinto inició la prueba desde el puesto 21, como consecuencia de una sanción de diez lugares por el cambio de componentes de su Alpine. Sin embargo, tuvo una salida positiva y en el primer giro consiguió superar a Valtteri Bottas y Lance Stroll para colocarse 19°.

Con el correr de las vueltas, el argentino advirtió por radio que no sentía bien el piso del auto y señaló dificultades para alcanzar una buena velocidad en las rectas. A pesar de esos inconvenientes, se mantuvo en la pelea y protagonizó varios intentos para superar a Carlos Sainz, quien logró sostener su posición.

Las paradas en boxes de otros pilotos favorecieron su avance y, en la vuelta 20, llegó al 15° lugar. Incluso, desde Alpine le indicaron que sus tiempos eran similares a los de su compañero Pierre Gasly.

El trompo con Lindblad y el abandono definitivo

La situación se complicó en el giro 25, cuando Colapinto hizo un trompo en la primera curva mientras disputaba el 14° puesto con Arvid Lindblad. El incidente lo hizo retroceder en el clasificador y dejó una pieza dañada en el lateral derecho de su monoplaza. Los comisarios analizaron la maniobra, pero finalmente no impusieron ninguna sanción.

En la vuelta 32, el equipo lo llamó a boxes para colocar neumáticos blandos. Regresó a la pista en el 19° puesto, con una vuelta de desventaja respecto de los líderes. Cinco giros más tarde volvió a ingresar a los pits y puso fin a su participación en Austin. Por el momento, Alpine no había comunicado oficialmente el motivo del abandono.

Franco Colapinto
Noticias relacionadas
Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

godoy cruz goleo a mitre y llega a la ultima fecha con chances de pelear por el ascenso

Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

kimi antonelli gano en austin y quedo a un paso de consagrarse campeon de f1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

colon se ilusiona: moron perdio y el sabalero quedo a un punto del tercer puesto

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Lo último

Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Último Momento
Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Récord en los Puertos de Santa Fe: 3,3 millones de toneladas movilizadas entre enero y septiembre de 2026

Récord en los Puertos de Santa Fe: 3,3 millones de toneladas movilizadas entre enero y septiembre de 2026

Ovación
Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Aldosivi derrotó a Belgrano y mantiene encendida la esperanza de quedarse en Primera División

Aldosivi derrotó a Belgrano y mantiene encendida la esperanza de quedarse en Primera División

Policiales
La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Más de 20 allanamientos: desarticularon al Clan Araujo en Yapeyú, atraparon a un usurero y recuperaron la moto del fiscal

Más de 20 allanamientos: desarticularon al "Clan Araujo" en Yapeyú, atraparon a un usurero y recuperaron la moto del fiscal

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre