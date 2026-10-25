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Boca venció a Independiente en Avellaneda y llega al Superclásico como líder de la Tabla Anual

El Xeneize ganó 1-0 con un cabezazo de Facundo Herrera en el cierre, alcanzó los 57 puntos y superó a Rosario Central. Ahora se prepara para enfrentar a River.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 19:23hs
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Boca venció a Independiente en Avellaneda y llega al Superclásico como líder de la Tabla Anual

Boca consiguió una victoria agónica frente a Independiente y se adueñó de la cima de la Tabla Anual. En Avellaneda, cuando el empate parecía sellado, Facundo Herrera apareció a los 42 minutos del segundo tiempo para convertir el único tanto del encuentro. Con este resultado, el equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó a las 57 unidades y dejó atrás a Rosario Central, que suma 56, en la antesala de una nueva edición del Superclásico.

LEER MÁS: Boca visita a Independiente en un partido clave para afirmarse en la cima de la tabla anual

Herrera apareció sobre el final y le dio el triunfo al Xeneize

La jugada decisiva nació de un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa. El defensor juvenil se anticipó en el área con un cabezazo que sorprendió a Santiago Mele, reemplazante de Rodrigo Rey en el arco del Rojo. Así, Herrera marcó su primer gol en la máxima categoría y aseguró tres puntos valiosos para el conjunto visitante.

Durante la primera parte, ambos equipos dispusieron de oportunidades para abrir el marcador. Boca estuvo cerca con Leonardo Flores, que no pudo definir un centro de Leandro Lozano, y con Miguel Merentiel, cuyo remate fue contenido por Mele. Independiente respondió con un disparo de Mateo Pérez Curci que pasó cerca, una volea de Maximiliano Meza controlada por Álvaro Montero y un tiro libre de Santiago Montiel que se fue por encima del travesaño.

En el complemento, el equipo local intentó adelantarse y buscar espacios, pero le faltó precisión en los últimos metros. Boca, con Leandro Paredes nuevamente como titular después de la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, encontró la ventaja en el tramo decisivo y consiguió sostenerla hasta el final.

Boca llega al Superclásico en la cima de la Tabla Anual

Con este triunfo, el Xeneize alcanzó los 57 puntos y superó por uno a Rosario Central en la clasificación anual. Además, ya tiene garantizado su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura, donde acumula 27 unidades en la Zona A, por detrás de Instituto, que suma 29.

El próximo compromiso será frente a River Plate, en un Superclásico al que Boca llegará fortalecido por la victoria en Avellaneda. A su vez, el equipo mantiene la mirada puesta en la final de la Copa Sudamericana, que disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, ante Atlético Mineiro.

Independiente, en tanto, buscará recuperarse ante Defensa y Justicia para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Boca Independiente Avellaneda
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