Uno Santa Fe | Información General | Brasil

Elecciones en Brasil: tras la prórroga de dos horas cerraron los comicios y se reanudó el conteo

En el momento en que el Tribunal Electoral agregó dos horas más para que continúen las votaciones Lula aventajaba con el 57,66% a Flávio Bolsonaro.

25 de octubre 2026 · 19:28hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Elecciones en Brasil: tras la prórroga de dos horas cerraron los comicios y se reanudó el conteo

Las urnas cerraron este domingo en el marco de la segunda vuelta presidencial en Brasil que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, y luego de que el Tribunal Superior Electoral prorrogara dos horas para que continuaran las elecciones.

Pasadas las 19hs. comenzó el conteo oficial de votos, después de haber finalizado una jornada con una gran participación por parte de la ciudadanía y un escenario marcado por la polarización.

Alrededor de 158 millones de brasileños estaban convocados a votar en esta instancia decisiva, y según el último parte oficial, difundido a las 17:06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtenía el 57,66% de los votos válidos, equivalentes a 193.574 sufragios, mientras que Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alcanzaba el 42,34%, con 142.169 votos.

Elecciones en Brasil: Lula pidió una “prórroga” para extender el horario de la votación

Luego de anunciar el nuevo y último cierre de las mesas a las 19hs. las autoridades electorales informaron que los primeros datos oficiales del recuento informático, que se retomará después de los resultados ya difundidos, se anunciará en las próximas horas.

Debate entre Lula y Bolsonaro

El último debate presidencial en Brasil entre el presidente Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se llevó a cabo el pasado viernes por la noche, emitido por la señal oficial TV Globo, con importantes acusaciones entre ambos candidatos.

Las dos “brasiles” que se enfrentan en las urnas

Lula señaló a su rival de "miliciano" y lo acusó de "querer entregar el país a intereses externos", mientras que el hijo de Jair Bolsonaro puso en duda la experiencia del mandatario brasileño y lo criticó por los casos judiciales en los que estuvo involucrado y la situación actual de Brasil.

Las encuestas anteriores a esta segunda vuelta predestinan un escenario de mucha paridad, con un empate casi del 50% de votos válidos; los analistas políticos, a su vez, consideran que el resultado depende de la movilización de votantes y de la reducción del ausentismo.

Brasil Lula Bolsonaro
Noticias relacionadas
Balotaje en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro compiten por la presidencia.

Balotaje en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro ya votaron y se define la presidencia

Tenso debate. Uno de los momentos en el que los candidatos quedaron cara a cara (EFE).

Los diez momentos más tensos del durísimo debate presidencial en Brasil, que tuvo a Milei como tópico en discusión

Reconocimiento vaticano. El Papa León XIV reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, conocida como “Luminosa”.

A semanas de llegar al país, el Papa León XIV reconoció a una argentina en su camino hacia la santidad

el argentino que trabaja hace 35 anos en la nasa sobre la carrera espacial: es muy importante no quedarse afuera

El argentino que trabaja hace 35 años en la NASA sobre la carrera espacial: "Es muy importante no quedarse afuera"

Lo último

River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: Que disfruten más allá del resultado

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: "Que disfruten más allá del resultado"

Último Momento
River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: Que disfruten más allá del resultado

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: "Que disfruten más allá del resultado"

Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Ovación
Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: Que disfruten más allá del resultado

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: "Que disfruten más allá del resultado"

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre