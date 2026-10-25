Elecciones en Brasil: tras la prórroga de dos horas cerraron los comicios y se reanudó el conteo

En el momento en que el Tribunal Electoral agregó dos horas más para que continúen las votaciones Lula aventajaba con el 57,66% a Flávio Bolsonaro.

Las urnas cerraron este domingo en el marco de la segunda vuelta presidencial en Brasil que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, y luego de que el Tribunal Superior Electoral prorrogara dos horas para que continuaran las elecciones.

Pasadas las 19hs. comenzó el conteo oficial de votos, después de haber finalizado una jornada con una gran participación por parte de la ciudadanía y un escenario marcado por la polarización .

Alrededor de 158 millones de brasileños estaban convocados a votar en esta instancia decisiva, y según el último parte oficial, difundido a las 17:06, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtenía el 57,66% de los votos válidos, equivalentes a 193.574 sufragios, mientras que Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alcanzaba el 42,34%, con 142.169 votos.

Elecciones en Brasil: Lula pidió una “prórroga” para extender el horario de la votación

Luego de anunciar el nuevo y último cierre de las mesas a las 19hs. las autoridades electorales informaron que los primeros datos oficiales del recuento informático, que se retomará después de los resultados ya difundidos, se anunciará en las próximas horas.

Debate entre Lula y Bolsonaro

El último debate presidencial en Brasil entre el presidente Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se llevó a cabo el pasado viernes por la noche, emitido por la señal oficial TV Globo, con importantes acusaciones entre ambos candidatos.

Las dos “brasiles” que se enfrentan en las urnas

Lula señaló a su rival de "miliciano" y lo acusó de "querer entregar el país a intereses externos", mientras que el hijo de Jair Bolsonaro puso en duda la experiencia del mandatario brasileño y lo criticó por los casos judiciales en los que estuvo involucrado y la situación actual de Brasil.

Las encuestas anteriores a esta segunda vuelta predestinan un escenario de mucha paridad, con un empate casi del 50% de votos válidos; los analistas políticos, a su vez, consideran que el resultado depende de la movilización de votantes y de la reducción del ausentismo.