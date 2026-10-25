Kimi Antonelli ganó en Austin y quedó a un paso de consagrarse campeón de F1

Kimi Antonelli dominó en Austin, logró una victoria clave y quedó cerca del título de F1. Leclerc y Verstappen completaron el podio y Gasly fue décimo.

Kimi Antonelli dio un paso fundamental en la lucha por el título de la Fórmula 1. El piloto italiano se llevó el Gran Premio de Estados Unidos tras dominar la competencia de principio a fin en el circuito de Austin. Con este resultado, quedó a las puertas de la consagración mundial, en una temporada en la que busca coronar su gran rendimiento. Charles Leclerc y Max Verstappen terminaron segundo y tercero, respectivamente, mientras que Pierre Gasly cerró su participación en el décimo lugar.

Antonelli dominó en Austin y se acerca a la consagración

El italiano construyó su triunfo con una actuación sólida a lo largo de toda la carrera, sin ceder el liderazgo y controlando a sus principales perseguidores. La victoria en territorio estadounidense representa un impulso decisivo para sus aspiraciones de quedarse con el campeonato mundial.

Leclerc y Verstappen completaron el podio luego de escoltar al ganador en una competencia que tuvo a Antonelli como principal protagonista. Por su parte, Gasly consiguió meterse entre los diez mejores y terminó décimo, mientras que la atención del campeonato quedó centrada en la posibilidad de que el italiano concrete su consagración en las próximas carreras.