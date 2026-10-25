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Real Madrid ganó el clásico, cortó la racha del Barcelona y tomó ventaja

Real Madrid se impuso 2-1 en el Camp Nou, terminó con la racha de nueve triunfos del Barsa y quedó como líder de LaLiga con 27 puntos. El francés fue la gran figura.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 19:37hs
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Real Madrid ganó el clásico, cortó la racha del Barcelona y tomó ventaja

Real Madrid se quedó con una nueva edición del clásico español al derrotar 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, por la fecha de LaLiga. Kylian Mbappé marcó por duplicado y resultó decisivo para el equipo blanco, que alcanzó los 27 puntos y le sacó tres de ventaja a su rival, que venía de encadenar nueve victorias consecutivas. El Atlético de Madrid, con 25 unidades, también sigue en la pelea por la cima.

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Mbappé marcó la diferencia en un clásico de alto voltaje

El primer gol llegó a los 41 minutos de la etapa inicial, en una acción desafortunada para el conjunto catalán. Tras un centro desde la izquierda, Gerard Martín intentó despejar, pero la pelota rebotó en Mbappé y terminó dentro del arco defendido por Joan García. El francés celebró así su séptimo tanto en siete enfrentamientos ante el Barcelona desde su llegada al Real Madrid.

El equipo blanco había comenzado mejor, con presión alta y algunos intentos de Arda Güler. Barcelona, por su parte, buscó responder a través de Raphinha y tuvo una ocasión clara con Lamine Yamal, que no logró aprovechar un rebote favorable para igualar el marcador.

En el complemento, el conjunto local salió decidido a cambiar la historia y alcanzó el empate a los 61 minutos. Pedri filtró un pase preciso para Raphinha, quien definió de zurda y superó a Andriy Lunin, reemplazante del enfermo Thibaut Courtois.

Sin embargo, el Real Madrid volvió a golpear en el tramo final. A los 87 minutos, Eduardo Camavinga asistió a Mbappé, que definió para sellar el 2-1 y completar su doblete. El delantero francés fue determinante en los momentos clave, mientras que Lamine Yamal no consiguió desequilibrar ante la marca de Marc Cucurella.

Con este resultado, el Merengue cortó la racha positiva del Barcelona y se afirmó en lo más alto de la tabla. La victoria también llega en la antesala de la entrega del Balón de Oro, prevista para este lunes en Londres, donde Mbappé y Yamal aparecen entre los nombres que concentran la atención del fútbol mundial.

Real Madrid Clásico Barcelona
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