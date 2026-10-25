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Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

El Tomba se impuso 3-0 en Mendoza con un doblete de Martín Pino y otro tanto de Santiago Martínez.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 19:12hs
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Godoy Cruz goleó a Mitre y llega a la última fecha con chances de pelear por el ascenso

Godoy Cruz consiguió una victoria clave en la recta final de la Primera Nacional y alimentó sus aspiraciones de regresar a la máxima categoría. En el estadio Feliciano Gambarte, el conjunto mendocino superó 3-0 a Mitre de Santiago del Estero, aprovechó la caída de Ferro Carril Oeste y quedó a dos unidades del líder de la Zona A. Con una jornada por disputarse, el sueño del ascenso sigue vigente.

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Martín Pino fue decisivo en una victoria fundamental

El equipo mendocino comenzó mejor y encontró la ventaja a los 12 minutos del primer tiempo. Francisco Gerometta llegó por la derecha y envió un centro que Martín Pino conectó en el área para abrir el marcador. Durante ese tramo, el Tomba manejó la pelota y encontró espacios para inquietar al rival.

Con el correr de los minutos, Mitre logró equilibrar el desarrollo, aunque le costó generar peligro. En el complemento, la visita aprovechó algunos retrocesos del local y tuvo oportunidades para alcanzar la igualdad, pero no consiguió capitalizarlas.

Cuando Godoy Cruz atravesaba su momento más complicado, volvió a aparecer Pino. A los 30 minutos de la segunda etapa, el goleador empujó la pelota después de una asistencia de cabeza de Esteban Burgos en un tiro de esquina y amplió la diferencia. Sobre el cierre, el propio delantero participó de la jugada que terminó con la definición de Santiago Martínez para sellar el 3-0.

De esta manera, el Expreso llegará a la última fecha con posibilidades concretas de meterse en la final por el primer ascenso. Para conseguirlo, deberá vencer a Almirante Brown en el Feliciano Gambarte y esperar que Ferro no gane ante Acassuso. Si se dan esos resultados, podrá superar al conjunto de Caballito y disputar el partido decisivo por el regreso a Primera.

Godoy Cruz
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