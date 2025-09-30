Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Según The New York Times, Franco Colapinto tendría un asiento asegurado en Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El nombre de Franco Colapinto suena cada vez con más fuerza en el paddock de la Fórmula 1. Según un análisis publicado por The Athletic, la sección deportiva del prestigioso New York Times, el piloto argentino se perfila como el favorito de Alpine para acompañar a Pierre Gasly en la temporada 2026, superando en consideración a Jack Doohan y Paul Aron.

El segundo asiento de Alpine continúa siendo una incógnita, pero el medio norteamericano asegura que Colapinto reúne los argumentos deportivos y comerciales necesarios para ganar la pulseada. El informe de la periodista Madeline Coleman remarca que, pese a un inicio complejo con el equipo francés, el bonaerense se consolidó como la alternativa más firme en el corto plazo.

Uno de los factores determinantes será el nuevo proyecto de Alpine, que desde 2026 contará con motores Mercedes, un cambio reglamentario de peso que buscará relanzar al equipo en la grilla. Con Gasly asegurado hasta 2028, la decisión por su compañero quedará probablemente confirmada en noviembre de 2025, durante el Gran Premio de Brasil en San Pablo.

La mirada puesta en el recorrido de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El análisis también repasa el recorrido de Colapinto: su arribo a Alpine tras dejar Williams, donde sorprendió con puntos en dos de sus primeras cuatro carreras, y su adaptación forzada a un monoplaza poco competitivo, sin pretemporada y en un contexto exigente. Incluso Flavio Briatore, actual jefe de Alpine, reconoció que la presión sobre el argentino fue excesiva.

En una de las frases más contundentes, el informe señala: “De los tres candidatos internos, Colapinto parece ser la opción más probable para el próximo año en este momento, pero necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en cuanto a ritmo y mostrar señales de mejora”.

La interna quedó reducida a dos nombres, según el propio Briatore en declaraciones a The Race: “Es entre Franco y Paul”, sentenció. Así, el papel del argentino en cada presentación resulta clave. Este fin de semana en Singapur, Colapinto tendrá otra chance de consolidar su candidatura y ratificar que su futuro inmediato está escrito en Alpine.